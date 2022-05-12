Харків розірвав побратимські відносини з містами РФ

Після руйнування міста про товариські взаємини більше не йдеться

«Не може бути побратимських відносин із людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину»

Влада Харкова вирішила розірвати побратимські відносини з містами Російської Федерації. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради 11 травня на сесії, що проходила в онлайн-режимі, повідомила пресслужба Харківської міської ради.

«Місто Харків в односторонньому порядку розірвало побратимські відносини з такими російськими містами: Бєлгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург», – ідеться в повідомленні.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов, з огляду на те, що збройна агресія Російської Федерації призвела до людських страждань та значних руйнувань, у Харкова не може бути побратимів серед російських міст.

«Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту міськради усі російські міста-партнери Харкова. Бо не може у нас бути побратимських відносин із людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину. Тому я пропоную сьогодні розірвати ці відносини. Таких міст-побратимів у Харкова бути не може», – підкреслив Терехов.

Рішення про розірвання побратимських відносин було прийнято одностайно.

Нагадаємо, Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту.

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