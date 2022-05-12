Харків розірвав побратимські відносини з містами РФ
«Не може бути побратимських відносин із людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину»
Влада Харкова вирішила розірвати побратимські відносини з містами Російської Федерації. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради 11 травня на сесії, що проходила в онлайн-режимі, повідомила пресслужба Харківської міської ради.
«Місто Харків в односторонньому порядку розірвало побратимські відносини з такими російськими містами: Бєлгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург», – ідеться в повідомленні.
Як зазначив міський голова Ігор Терехов, з огляду на те, що збройна агресія Російської Федерації призвела до людських страждань та значних руйнувань, у Харкова не може бути побратимів серед російських міст.
«Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту міськради усі російські міста-партнери Харкова. Бо не може у нас бути побратимських відносин із людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину. Тому я пропоную сьогодні розірвати ці відносини. Таких міст-побратимів у Харкова бути не може», – підкреслив Терехов.
Рішення про розірвання побратимських відносин було прийнято одностайно.
Нагадаємо, Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту.