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    Події в Україні

    Харків розірвав побратимські відносини з містами РФ

    Після руйнування міста про товариські взаємини більше не йдеться - Харків розірвав побратимські відносини з містами РФ
    Після руйнування міста про товариські взаємини більше не йдеться
    фото з відкритих джерел

    «Не може бути побратимських відносин із людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину»

    Влада Харкова вирішила розірвати побратимські відносини з містами Російської Федерації. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради 11 травня на сесії, що проходила в онлайн-режимі, повідомила пресслужба Харківської міської ради.

    «Місто Харків в односторонньому порядку розірвало побратимські відносини з такими російськими містами: Бєлгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург», – ідеться в повідомленні.

    Як зазначив міський голова Ігор Терехов, з огляду на те, що збройна агресія Російської Федерації призвела до людських страждань та значних руйнувань, у Харкова не може бути побратимів серед російських міст.

    «Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту міськради усі російські міста-партнери Харкова. Бо не може у нас бути побратимських відносин із людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину. Тому я пропоную сьогодні розірвати ці відносини. Таких міст-побратимів у Харкова бути не може», – підкреслив Терехов.

    Рішення про розірвання побратимських відносин було прийнято одностайно.

    Нагадаємо, Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту.

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    Теги: Харків росія окупанти війна агресія Україна міст місто влада окупація Ігор Терехов #stoprussia
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    Харків розірвав побратимські відносини з містами РФ