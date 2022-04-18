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    Окупанти вдерлися до Кремінної: почалися вуличні бої

    Росіяни стягнули велику кількість техніки до Кремінної - Окупанти вдерлися до Кремінної: почалися вуличні бої
    Росіяни стягнули велику кількість техніки до Кремінної
    фото з відкритих джерел

    Евакуація з міста поки що неможлива

    Російська армія увійшла до Кремінної, що у Луганській області. У місті вже зав'язалися вуличні бої. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, яка вже півтора місяця триває, це населений пункт Кремінна. Там вже всередині йдуть бої, туди зайшла російська армія, величезна кількість техніки», – зазначив він.

    Він також повідомив, що на сьогодні планувалася евакуація з Кремінної, але за ніч все змінилося.

    Нагадаємо, ввечері 17 квітня російські військові обстріляли з артилерії будівлю патрульної поліції у Лисичанську. Внаслідок цього шестеро співробітників травмовано, вони перебувають у шпиталі.

    Раніше жителів Луганської області закликали виїхати в безпечні місця. Громадян попереджали, що можливості для евакуації незабаром може вже не бути.

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    Теги: росія окупанти армія війна Україна окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    Окупанти вдерлися до Кремінної: почалися вуличні бої