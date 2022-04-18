Ворог обстріляв будівлю поліції у Лисичанську: шестеро поранених
Постраждалі патрульні отримали акубаротравми
Ввечері 17 квітня російські військові обстріляли з артилерії будівлю патрульної поліції у Лисичанську. Внаслідок цього шестеро співробітників травмовано, вони перебувають у шпиталі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
«Вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції», – зазначив він.
За словами Гайдая, шестеро співробітників отримали акубаротравми.
Нагадаємо, що 16 квітня вранці російські військові обстріляли ринок у Лисичанську. Внаслідок ворожого обстрілу там сталася пожежа.
15 квітня окупанти теж обстрілювали Лисичанськ. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.
Також повідомлялося, що у Лисичанську російські військові знищили приватні будинки.
Читайте також: