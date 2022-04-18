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    Ворог обстріляв будівлю поліції у Лисичанську: шестеро поранених

    Російські військові з артилерії вгатили по будівлі поліції - Ворог обстріляв будівлю поліції у Лисичанську: шестеро поранених
    Російські військові з артилерії вгатили по будівлі поліції
    фото з відкритих джерел

    Постраждалі патрульні отримали акубаротравми

    Ввечері 17 квітня російські військові обстріляли з артилерії будівлю патрульної поліції у Лисичанську. Внаслідок цього шестеро співробітників травмовано, вони перебувають у шпиталі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

    «Вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції», – зазначив він.

    За словами Гайдая, шестеро співробітників отримали акубаротравми.

    Нагадаємо, що 16 квітня вранці російські військові обстріляли ринок у Лисичанську. Внаслідок ворожого обстрілу там сталася пожежа.

    15 квітня окупанти теж обстрілювали Лисичанськ. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.

    Також повідомлялося, що у Лисичанську російські військові знищили приватні будинки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Ворог обстріляв будівлю поліції у Лисичанську: шестеро поранених