Окупанти ведуть вогонь із мінометів і БМП, поранений військовий: мапа боїв



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Від початку поточної доби бойовики вісім разів обстріляв позиції ЗСУ, із них тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями

Станом на 18:00 неділі, 7 квітня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один український військовослужбовець поранений. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Від початку поточної доби ворог вісім разів обстріляв позиції наших військ, із них тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог чотири рази обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Гнутове; двічі із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Широкине; з великокаліберних кулеметів – поблизу селища міського типу Новотроїцьке.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна; з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту Катеринівка; з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля Попасної; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Новозванівка.

Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Як повідомлялось, у суботу, 6 квітня, близько опівночі, з метою виявлення системи вогню наших позицій у районі хутора Вільний ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. «Гранатометник солдат Дмитро Стрєкнєв та номер кулеметного розрахунку солдат Іван Лисиця спільно з товаришами вогнем у відповідь примусили ворога припинити обстріл. Поряд з цим, внаслідок щільного вогню окупантів обидва військовослужбовці отримали кульові поранення, які виявилися фатальними. За мужність та героїзм солдати Дмитро Стрєкнєв та Іван Лисиця будуть нагороджені (посмертно)», - йдеться у повідомленні штабу.