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    Обстріл телевежі на Рівненщині. Є загиблі

    Обстріл телевежі на Рівненщині. Є загиблі
    фото: Telegram/Віталій Коваль

    У телевежу під Рівним влучили дві крилаті ракети

    У Рівненську телевежу влучили дві ворожі ракети, зруйновано апаратну, під завалами залишаються люди. Кількість жертв наразі уточнюють. Голова Рівненської ОВА оприлюднив фото зруйнованої ворогом телевізійної вежі.

    «Кількість жертв та постраждалих буде відома після повного розбору завалів», – повідомив Віталій Коваль.

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    Обстріл телевежі на Рівненщині. Є загиблі
    Обстріл телевежі на Рівненщині. Є загиблі
    Обстріл телевежі на Рівненщині. Є загиблі
    фото: Telegram/Віталій Коваль

    Як повідомляв «Главком», окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги.

    «Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються», – зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

    Теги: Росія окупанти телебачення війна Рівненщина
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    Обстріл телевежі на Рівненщині. Є загиблі