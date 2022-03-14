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    Окупанти викрадають мирних людей на тимчасово окупованих територіях – омбудсмен

    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Окупанти викрадають мирних людей на тимчасово окупованих територіях – омбудсмен
    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    У Мелітополі росіяни силою відбирали українські прапори у мітингувальників, частину з яких відвезли у невідомому напрямку

    Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що російські солдати викрадають мирних жителів на тимчасово окупованих територіях. Про це вона написала у Facebook.

    За її даними, у Запорізькій області в місті Дніпрорудному зранку 13 березня викрали мера Євгена Матвєєва, у Мелітополі – окрім мера Івана Федорова, також громадську активістку Ольгу Гайсумову.

    На Донеччині у помешканні священника Олега Ніколаєва з окупованого Бердянська озброєні автоматами військові РФ провели обшук, його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку.

    Крім того, у мирних мітингувальників в місті Мелітополь російські бойовики силою відбирали українські прапори, частину людей відвезли у невідомому напрямку.

    Також кожного дня фіксуються випадки викрадення цивільних осіб на Київщині.

    «Захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати терористичну діяльність військ держави-агресора при визначення меж санкційного тиску на РФ», – заявила омбудсмен Людмила Денисова.

    Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: окупанти війна Людмила Денисова населення #stoprussia
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    Окупанти викрадають мирних людей на тимчасово окупованих територіях – омбудсмен