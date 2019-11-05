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    Окупанти з гранатометів обстріляли позиції українців під Водяним й Лебединським

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    Окупанти з гранатометів обстріляли позиції українців під Водяним й Лебединським

    Бойовики тричі обстріляли українські позиції

    Російські окупанти від початку доби тричі обстріляли українські позиції на Донбасі.

    Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

    «Сьогодні, 5 листопада, російсько-окупаційні війська вранці тричі відкривали вогонь на Донецькому напрямку», - сказав речник.

    Він уточнив, що з 9.30 зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти 25 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного.

    Крім того, о 10.00 розпочався обстріл з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї українських позицій неподалік Лебединського, який тривав 35 хвилин.

    Також з великокаліберних кулеметів окупанти після 11-ї години відкривали вогонь поблизу Старогнатівки.

    Праута повідомив, що втрат серед українських військових немає.

    Як повідомлялося, впродовж минулої доби, 4 листопада, окупанти на Донбасі здійснили 20 обстрілів.

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