Окупанти з гранатометів обстріляли позиції українців під Водяним й Лебединським



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Бойовики тричі обстріляли українські позиції

Російські окупанти від початку доби тричі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

«Сьогодні, 5 листопада, російсько-окупаційні війська вранці тричі відкривали вогонь на Донецькому напрямку», - сказав речник.

Він уточнив, що з 9.30 зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти 25 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного.

Крім того, о 10.00 розпочався обстріл з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї українських позицій неподалік Лебединського, який тривав 35 хвилин.

Також з великокаліберних кулеметів окупанти після 11-ї години відкривали вогонь поблизу Старогнатівки.

Праута повідомив, що втрат серед українських військових немає.