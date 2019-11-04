Зеленський наказав посилити порядок на арсеналах ЗСУ



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Вибухи боєприпасів в Ічні Фото: Dronarium Україна

Президент поставив завдання Генштабу ЗСУ підвищити з урахуванням стандартів НАТО рівень безпеки арсеналів, баз і складів зберігання засобів ураження

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про додаткові заходи щодо покращення стану зберігання ракет, боєприпасів та продуктів їх утилізації на арсеналах, базах та складах Збройних сил України».

Про це 4 листопада повідомляє пресслужба президента.

Згідно з указом, Кабінет міністрів повинен виділити необхідні кошти для заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів озброєння, ракет та боєприпасів ЗСУ.

Також уряд має врегулювати питання особливого режиму використання земель навколо потенційно небезпечних військових об’єктів ЗСУ.

Міністерство оборони України повинно провести інвентаризацію озброєння, ракет та боєприпасів на арсеналах, базах, складах ЗСУ та розробити дієвий механізм контролю й запобігання надзвичайним ситуаціям на таких об’єктах.

Крім того, Міноборони має посилити контроль за виконанням реконструкції технічних територій арсеналів; організувати належне електропостачання арсеналів, баз та складів ЗСУ, інфраструктури військових містечок; забезпечити створення комплексної системи моніторингу потенційно небезпечних військових об’єктів.

Генеральному штабу ЗСУ президент поставив завдання підвищити з урахуванням стандартів НАТО рівень безпеки арсеналів, баз і складів зберігання засобів ураження. Також Генштаб повинен належним чином організувати охорону та оборону арсеналів, баз і складів ЗСУ та привести у відповідність до вимог обсяги та порядок утримання запасів матеріально-технічних засобів на цих складах.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 31 жовтня парламент ухвалив постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська область), м. Калинівка (Вінницька область), м. Балаклія (Харківська область), м. Сватове (Луганська область), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область) у період з 2014 по 2018 роки».

Комісію очолив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Нагадаємо, 11 вересня вибухи боєприпасів почалися на арсеналі Міноборони в Калинівці Вінницької області через загоряння сухої трави.

26 вересня 2017 року сталася масштабна пожежа на території арсеналу Міноборони у Калинівці. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом диверсії, а генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на території арсеналу було закладено детонатор. Міноборони заявило, що притягло до відповідальності понад 10 людей за цю пожежу.

Як відомо, у Чернігівській області 9 жовтня 2018 року почалися вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони в Ічні.