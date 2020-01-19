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    Події в Україні

    Минулої доби російські окупанти вісім разів застосовували артилерію і міномети 120 калібру

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    Минулої доби російські окупанти вісім разів застосовували артилерію і міномети 120 калібру

    Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає

    Російські окупаційні війська від початку доби вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, усі ворожі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: п’ять разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм окупанти випустили 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та з станкових протитанкових гранатометів – 4 постріли; поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін. 

    «Сьогодні, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – зазначили у штабі ООС.

    Нагадаємо, 18 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

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