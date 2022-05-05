Блінкен отримав позитивний результат тесту на Covid
Блінкен буде ізолюватися вдома і підтримувати віртуальний графік роботи
Державний секретар США Ентоні Блінкен отримав позитивний результат ПЛР-тесту на Covid-19, після чого пішов на ізоляцію, і продовжує роботу дистанційно. Про це повідомляє пресслужба Держдепу, передає CNN.
Зазначається, що Блінкен проходив повний курс вакцинації від коронавірусу, і зараз відчуває тільки легкі симптоми.
Крайній тест показав наявність Covid у середу, хоча перед цим держсекретар отримував негативні результати при тестуванні раніше того ж дня, та у вівторок.
«Секретар не бачив президента Байдена особисто протягом декількох днів, і президент не вважається близьким контактом відповідно до рекомендацій Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC)», – йдеться в повідомленні.
Тепер Блінкен буде ізолюватися вдома і підтримувати віртуальний графік роботи.
«Він з нетерпінням чекає повернення в Департамент і відновлення своїх повних обов'язків і подорожей якомога швидше», – додали в пресслужбі відомства.
Нагадаємо, напередодні Зеленський провів зустріч із Блінкеном та Остіном.
Як відомо, Блінкен на Великдень буде в Києві. Стали відомі деталі.