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    Блінкен отримав позитивний результат тесту на Covid

    Блінкен отримав позитивний результат тесту на&nbsp;Covid&nbsp;і відправився на самоізоляцію - Блінкен отримав позитивний результат тесту на Covid
    Блінкен отримав позитивний результат тесту на Covid і відправився на самоізоляцію
    фото з відкритих джерел

    Блінкен буде ізолюватися вдома і підтримувати віртуальний графік роботи

    Державний секретар США Ентоні Блінкен отримав позитивний результат ПЛР-тесту на Covid-19, після чого пішов на ізоляцію, і продовжує роботу дистанційно. Про це повідомляє пресслужба Держдепу, передає CNN.

    Зазначається, що Блінкен проходив повний курс вакцинації від коронавірусу, і зараз відчуває тільки легкі симптоми.

    Крайній тест показав наявність Covid у середу, хоча перед цим держсекретар отримував негативні результати при тестуванні раніше того ж дня, та у вівторок.

    «Секретар не бачив президента Байдена особисто протягом декількох днів, і президент не вважається близьким контактом відповідно до рекомендацій Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC)», – йдеться в повідомленні.

    Тепер Блінкен буде ізолюватися вдома і підтримувати віртуальний графік роботи.

    «Він з нетерпінням чекає повернення в Департамент і відновлення своїх повних обов'язків і подорожей якомога швидше», – додали в пресслужбі відомства.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський провів зустріч із Блінкеном та Остіном.

    Як відомо, Блінкен на Великдень буде в Києві. Стали відомі деталі.

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    Теги: росія окупанти Київ США війна посол Україна президент окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Блінкен отримав позитивний результат тесту на Covid