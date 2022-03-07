Росіяни завезли на Запорізьку АЕС 14 журналістів-пропагандистів

Окупанти зніматимуть чергові фейки про контроль над ситуацією на ЗАЕС

На Запорізьку атомну електростанцію російські загарбники завезли 14 журналістів-пропагандистів, які зніматимуть сюжети про «безпеку» на станції та «вдячність» працівників АЕС. Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«Найближчим часом від них поллються тонни інформаційного лайна про «безпеку» найбільшого в Європі ядерного об‘єкту, щоб «переконливо» виправдати ядерний тероризм загарбників. Також заплановані зйомки працівників станції (звісно ж – під дулом автомата) із розповідями про вдячність «асвабадітєлям», заспокійливі мантри про контроль з боку фахівців «Росатома» та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, «благодійний» дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки», – заявили в «Енергоатомі».

У пресслужбі також закликають громадян не вірити таким сюжетам.

За даними НАЕК, станом на 18.00 на території ЗАЕС перебувало близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок. Всі технічні рішення керівництво станції примусили погоджувати з представником окупантів.

«Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі. Однак будь-якої миті ситуація може змінитися внаслідок порушення загарбниками вимог ядерної та радіаційної безпеки», – наголошують у компанії.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція досі перебуває під контролем російських терористів. У мережі є 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші – зупинено.

Також рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео).

Напередодні стало відомо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Ситуація складна.

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