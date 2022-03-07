Військові захопили колону бензовозів російських окупантів (відео)

Ворожу армію треба максимально відрізати від постачальників припасів

Триває 12 день відкритої агресії Росії проти України

На Чернігівщині наші військові вкотре довели власну силу.

Вони зуміли взяти під свій контроль шість бензовозів, які везли соляру окупантам.

Автор відео не приховує свого захоплення від такого «подарунку».

Відзначимо, що на відео видно, що не вся колона вціліла. Два бензовози згоріли вщент.

Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

Близько 20 години 7 березня у Біловезькій Пущі завершився третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки. Як повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоля, є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.