Радбез ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні

У захоплених населених пунктах окупанти штучно створюють гуманітарну кризу

Рада безпеки ООН у понеділок, 7 березня, збереться на засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні. Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН.

Засідання Радбезу розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

Буде вестися пряма трансляція засідання.

Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

Наразі понад 4 тис. людей залишаються на окупованій території поблизу Києва та потребують евакуації.

6 березня з 12:00 у Маріуполі планували розпочати евакуація мирного населення. У місто навіть в'їхали автобуси, які мали забирати людей. Однак росіяни порушили домовленості і почали обстрілювати «зелений коридор».

Близько 20 години 7 березня у Біловезькій Пущі завершився третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки. Як повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоля, є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.