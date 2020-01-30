На Луганщині ОБСЄ побачила «Гвоздики» та «Жаби» бойовиків



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Гаубиці окупанти розмістили біля Богданівки та Новогригорівки

Безпілотник Спостережної моніторингової місії ОБСЄ виявив на окупованій території Луганської області 4 самохідні гаубиці «Гвоздика» поблизу населеного пункту Богданівка та 2 буксирувані гаубиці «Жаба» у населеному пункті Новогригорівка.

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.

«У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 27 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній урядові України території Луганської області зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) поблизу населеного пункту Богданівка та 2 буксирувані гаубиці (ймовірно Д-30 «Жаба», 122 мм) у населеному пункті Новогригорівка», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо також, російсько-окупаційні війська 30 січня не дозволили представникам СММ ОБСЄ відвідати Верхньошироківське, Приморське, Соснівське та інші населені пункти на окупованій території.

Напередодні Україна розповіла в ОБСЄ про російські протипіхотні міни на Донбасі. Як зазначив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, Україна висловлює рішуче засудження та обурення з приводу використання російськими окупаційними силами протипіхотних мін.

Лоссовський показав іноземним делегаціям презентацію, в якій представлені докази використання бойовиками на Донбасі протипіхотних мін російського виробництва - МОН-50, «ПМН-2» та «ПОМ-2».

Український дипломат поінформував делегації країн ОБСЄ про конкретні заводи на території РФ, які займаються виготовлення протипіхотних мін.