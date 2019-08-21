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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників

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    Окупанти цілили по наших позиціях у районі Новомихайлівки з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів - Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників
    Окупанти цілили по наших позиціях у районі Новомихайлівки з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів

    Втрат серед українських військових нема

    Окупанти на Донбасі від початку доби здійснили дві збройні провокації на лінії бойового зіткнення у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об’єднаних сил.

    Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк.

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    «З 01.10 ночі окупанти цілили по наших позиціях у районі Новомихайлівки з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Ворог вів вогонь від окупованого села Луганське. З 06.15 противник розпочав обстріл від окупованої Ужівки по нашим оборонцям Водяного. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та підствольні гранатомети», - зазначив Гуцуляк.

    Він також уточнив, що втрат внаслідок обстрілів від початку цієї доби серед захисників України немає.

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