У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТГК щодо Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сьогодні також заплановано засідання Тристоронньої контактної групи

У Мінську в середу, 21 серпня, проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України.

Про це повідомляється в Twitter МЗС Білорусі.

«У Мінську розпочали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України», - йдеться в повідомленні.

На сьогодні також заплановано засідання Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 31 липня сторони домовилися про початок 1 серпня розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій.

Як відомо, в Станиці Луганській бойовики зривають запланований українською стороною демонтаж фортифікаційних споруд.

До слова, політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений з Тристоронньої контактної групи у Мінську, попередив, що Україна має півроку на те, щоб не допустити скасування санкцій проти Росії, що на його думку, ймовірно, за результатами зустрічі президентів Франції та Росії.

Безсмертний заявив, що під час останньої зустрічі ТКГ його насторожило, що «знову заговорили про внесення змін до Конституції».

Нагадаємо, 13 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі.

Читайте також: Як Макрон та Путін Україну ділили