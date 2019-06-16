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    Олексій і Петро Порошенки записали привітання до Дня батька (відео)

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    Родина Порошенків привітала рідних з Днем батька - Олексій і Петро Порошенки записали привітання до Дня батька (відео)
    Родина Порошенків привітала рідних з Днем батька

    Петро Порошенко звернувся до свого батька, який днями святкував 83-річчя

    З нагоди Дня батька, який сьогодні вперше офіційно відзначається в Україні, Олексій і Петро Порошенки записали привітання.

    Відеоролик оприлюднений на сторінці експрезидента у Facebook.

    «Батьку, ти навчив мене ніколи не здаватися. Я пишаюся тобою, тату», - сказав син колишнього президента, Олексій Порошенко.

    У свою чергу Петро Порошенко звернувся до свого батька, який днями святкував 83-річчя.

    «Тату, я дякую тобі що навчив мене бути українцем, бути сильним і завжди наполегливо йти до мети», - сказав ексглава держави.

    Нагадаємо, в Україні сьогодні, 16 червня, вперше офіційно святкують День батька.

    18 травня 2019 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні Дня батька. Згідно з указом, День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня.

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