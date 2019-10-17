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    Олена Зеленська побувала у єдиній школі Латвії, де професійно вивчають українську мову (фото)

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    <p>Дружина президента поспілкувалася з учнями та педагогами Ризької української середньої школи</p> - Олена Зеленська побувала у єдиній школі Латвії, де професійно вивчають українську мову (фото)

    Дружина президента поспілкувалася з учнями та педагогами Ризької української середньої школи

    Фото: пресслужба глави держави

    Дружина президента оглянула класи навчального закладу

    Перша леді Олена Зеленська відвідала Ризьку українську середню школу та зустрілася з представниками української громади Латвії.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що Ризька українська середня школа – єдиний навчальний заклад Латвії, у якому викладають повний курс української мови на професійному рівні.

    «Дружина президента оглянула класи, поспілкувалася з учнями та педагогами й розписалася у Книзі почесних гостей», - повідомили у пресслужбі, додавши, що в зустрічі брав участь віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

    Фото: пресслужба президента України
    Фото: пресслужба президента України

    Також перша леді взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

    Фото: пресслужба президента України
    Фото: пресслужба президента України

    «Володимир та Олена Зеленські також відвідали Музей окупації Латвії та разом з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і першою леді Латвії Андрою Левітою вшанували пам’ять загиблих за незалежність цієї країни, поклавши квіти до монумента Свободи», - зазначили у пресслужбі.

    Фото: пресслужба президента України
    Фото: пресслужба президента України

    Нагадаємо, 16 жовтня президент Зеленський перебував із офіційним візитом в Латвії.

    До слова, українські моряки, звільнені з російського полону, проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії.

    Латвія Володимир Зеленський президент Олена Зеленська перша леді
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