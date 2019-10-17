Олена Зеленська побувала у єдиній школі Латвії, де професійно вивчають українську мову (фото)
Дружина президента поспілкувалася з учнями та педагогами Ризької української середньої школи
Дружина президента оглянула класи навчального закладу
Перша леді Олена Зеленська відвідала Ризьку українську середню школу та зустрілася з представниками української громади Латвії.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що Ризька українська середня школа – єдиний навчальний заклад Латвії, у якому викладають повний курс української мови на професійному рівні.
«Дружина президента оглянула класи, поспілкувалася з учнями та педагогами й розписалася у Книзі почесних гостей», - повідомили у пресслужбі, додавши, що в зустрічі брав участь віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.
Також перша леді взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.
«Володимир та Олена Зеленські також відвідали Музей окупації Латвії та разом з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і першою леді Латвії Андрою Левітою вшанували пам’ять загиблих за незалежність цієї країни, поклавши квіти до монумента Свободи», - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, 16 жовтня президент Зеленський перебував із офіційним візитом в Латвії.
До слова, українські моряки, звільнені з російського полону, проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії.