Олена Зеленська побувала у єдиній школі Латвії, де професійно вивчають українську мову (фото)



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Дружина президента поспілкувалася з учнями та педагогами Ризької української середньої школи Фото: пресслужба глави держави

Дружина президента оглянула класи навчального закладу

Перша леді Олена Зеленська відвідала Ризьку українську середню школу та зустрілася з представниками української громади Латвії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Ризька українська середня школа – єдиний навчальний заклад Латвії, у якому викладають повний курс української мови на професійному рівні.

«Дружина президента оглянула класи, поспілкувалася з учнями та педагогами й розписалася у Книзі почесних гостей», - повідомили у пресслужбі, додавши, що в зустрічі брав участь віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Фото: пресслужба президента України

Також перша леді взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Фото: пресслужба президента України

«Володимир та Олена Зеленські також відвідали Музей окупації Латвії та разом з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і першою леді Латвії Андрою Левітою вшанували пам’ять загиблих за незалежність цієї країни, поклавши квіти до монумента Свободи», - зазначили у пресслужбі.

Фото: пресслужба президента України

Нагадаємо, 16 жовтня президент Зеленський перебував із офіційним візитом в Латвії.

До слова, українські моряки, звільнені з російського полону, проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії.