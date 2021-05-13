Олена Зеленська розповіла, як впливає на президента

Перша леді стверджує, що не дає порад чоловікові з приводу його роботи

Дружина президента Олена Зеленська в інтерв'ю одному з телеканалів розповіла, що розмови про її значний вплив на чоловіка є перебільшенням.

«Я розумію, звідки тут ноги ростуть. Володимир дуже часто у багатьох інтерв'ю каже: моя дружина дуже сильно на мене впливає. А я кожного разу в нього запитую: навіщо ти це кажеш? Можливо, впливаю емоційно, можливо. Але я впливаю на свого чоловіка, а не на президента», – сказала вона.

Зеленська додала, що нічого не радить чоловікові з приводу його роботи, оскільки їй не вистачає експертності у сфері державного управління.

«Порад президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові я можу давати, але він самостійна людина. Я можу казати йому все що завгодно, та він зробить все одно по іншому», – розповіла перша леді.

Вона також нагадала, що радила Володимиру Зеленському не йти на президентські вибори.

До слова, Зеленська зізналась, що її чоловік не планував очолити державу, а вона, відповідно, не думала про те, щоб стати першою леді.

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