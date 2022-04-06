У Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей
Гостомель російські окупанти почали атакувати з першого дня повномасштабної агресії проти України
За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей. Очевидці кажуть, що дехто загинув, але місцезнаходження людей досі невідоме. Про це повідомив очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко у Громадському радіо.
«Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися», — сказав він.
Зазначається, що в лікарки в Гостомелі росіяни викрали чоловіка і сина, і їх досі не можуть знайти. Також шукають тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.
У Гостомелі російські війська вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом з ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря, тіла яких були знайдені.
Гостомель російські окупанти почали атакувати з першого дня повномасштабної агресії проти України.
Аеродром Антонов у Гостомелі, за задумом військового керівництва РФ, мав стати важливим плацдармом для перекидання десанту та ймовірного штурму Києва.
Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків дій російських окупантів.
Зокрема, після звільнення Гостомеля від окупантів бійці ДСНС виявили пожежно-рятувальні частини міста у жахливому стані. Рятувальники почали ліквідовувати наслідки варварських дій російських окупантів у Гостомелі.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.