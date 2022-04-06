У Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей

Гостомель російські окупанти почали атакувати з першого дня повномасштабної агресії проти України

За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей. Очевидці кажуть, що дехто загинув, але місцезнаходження людей досі невідоме. Про це повідомив очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко у Громадському радіо.

«Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися», — сказав він.

Зазначається, що в лікарки в Гостомелі росіяни викрали чоловіка і сина, і їх досі не можуть знайти. Також шукають тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

У Гостомелі російські війська вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом з ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря, тіла яких були знайдені.

Гостомель російські окупанти почали атакувати з першого дня повномасштабної агресії проти України.

Аеродром Антонов у Гостомелі, за задумом військового керівництва РФ, мав стати важливим плацдармом для перекидання десанту та ймовірного штурму Києва.