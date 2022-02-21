На Вінниччині безвісти зникла жінка з п’ятьма дітьми (фото)

Жінка пішла з дому з дітьми та не повернулась

Поліція розшукує 36-річну Ярченко Вікторію Володимирівну, а також п’ятеро її дітей. Усі вони жителі села Немія, Могилів-Подільського району Вінницької області.

За інформацією відділу комунікації Нацполіції у Вінницькій області, 15 лютого близько 8-ї години жінка разом із своїми трьома доньками та двома синами, серед яких двохмісячне немовля, залишили місце проживання та до теперішнього часу їх місцезнаходження невідоме. Мобільні телефони розшукуваної та її дітей вимкнені.

Прикмети зниклої: зріст близько 165 см, середньої тілобудови, темне довге волосся.

Прохання до громадян, які мають інформацію про місцезнаходження зниклої жінки та її дітей, повідомити у поліцію за телефонам 102.

Як раніше повідомлялося, у Києві шукали дівчину 1997 рок народження, яка пішла на роботу й зникла.