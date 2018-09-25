Омбудсмен звернулася до віце-президента Червоного Хреста: стан Балуха надзвичайно тяжкий



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Фото: krymr.com Володимир Балух

Балуху не надається медична допомога станом на цей час, незважаючи на вкрай тяжкий стан ув’язненого

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денисова звернулася до віце-президента МКЧХ Жиля Карбоньєра з проханням терміново сприяти візиту незалежних медичних працівників до українського політв’язня Володимира Балуха, стан якого є надзвичайно тяжким.

Про це український омбудсмен заявила на своїй сторінці у Facebook.

«Стан Володимира Балуха надзвичайно тяжкий. Після фізичного насильства адміністрацією пенітенціарної установи він отримав численні побої печінки, спини та голови. Це значно погіршило його стан здоров’я», – зазначила Денисова.

Водночас омбудсмен повідомила, що звернулася до віце-президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньєра з проханням терміново сприяти візиту лікарів до Балуха «для забезпечення його кваліфікованою медичною допомогою незалежних медичних працівників». До допису вона додала скан-копію відповідного листа.

«Балуху не надається медична допомога станом на цей час, незважаючи на вкрай тяжкий стан ув’язненого, а саме біль у серці, що супроводжується відрижкою та блювотними рефлексами, постійний біль у ділянках печінки, спини та голови», – зазначила вона у зверненні до Карбоньєра.

Окрім того, Денісова наголосила, що навіть після звернень до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової Балуху досі не надано медичної допомоги.

«Уповноважений РФ не відреагувала і на мою пропозицію щодо відвідин Кирила Вишинського одночасно з моїм візитом до Володимира Балуха. Володимиру зараз життєво необхідна кваліфікована медична допомога. Сподіваюся, що найближчим часом Міжнародний Комітет Червоного Хреста надішле до нього незалежних медичних працівників», – підкреслила український омбудсмен.

Нагадаємо, 17 вересня архієпископ Климент відвідав Балуха у СІЗО.

«Коли він зняв футболку, то я побачив тільки шкіру та кістки», — відповів Климент на питання про вигляд Володимира Балуха.

Раніше архієпископа Климента не пускали в СІЗО Сімферополя, де утримують Балуха, посилаючись на неробочий день.

14 вересня стало відомо, що українця Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО окупанти вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

Після того, як українського активіста Володимира Балуха побили співробітники сімферопольського СІЗО, у нього сильно болить голова і печінка.