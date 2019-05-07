Омелян хоче почати переговори з Tesla щодо заводу в Україні



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Завод Tesla може з'явитись в Україні

Урядовими законопроектами пропонують надавати податкові пільги виробникам електромобілів

Міністр інфраструктури повідомив, що хоче розпочати переговори з компанією Tesla про перспективи розміщення її першого європейського заводу в Україні. Проте для цього парламент має ухвалити закони, які сприятимуть виробництву електромобілів.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив у Facebook.

За його словами, зареєстровані у Раді законопроекти про сприяння виробництву електромобілів створять «найкращі у світі умови для інвесторів» у сфері електромобілебудування.

«Ми можемо чудово співати, жартувати, дискутувати, тощо... А можемо проголосувати в парламенті наші два закони 8159, 8160 про створення ринку виробництва електрокарів, чарджерів і батарей до них, видобутку літію та супутніх елементів. І наступного дня відправити розпочати повноцінні переговори з Tesla щодо будівництва їх першого європейського заводу в Україні», — повідомив Омелян.

Він зазначив, що ухвалення цих законів сприятиме переорієнтуванню України на експорт високотехнологічної продукції.

Зазначимо, що урядовими законопроектами пропонують надавати податкові пільги виробникам електромобілів.

Нагадаємо, що в Україні електромобілі звільнили від ПДВ до 2022 року. Водночас, з початку 2019 року при купівлі електромобіля доведеться сплатити акциз.

Раніше Омелян запропонував Hyundai налагодити виробництво електрокарів в Україні.