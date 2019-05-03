  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Омелян запропонував Hyundai налагодити виробництво електрокарів в Україні

    • Розсилка
    Пасажирські потяги Hyundai вже добре зарекомендували себе в Україні, - міністр - Омелян запропонував Hyundai налагодити виробництво електрокарів в Україні
    Пасажирські потяги Hyundai вже добре зарекомендували себе в Україні, - міністр

    Посол Республіки Корея висловив побажання компанії «Hyundai» взяти участь у тендері ЄБРР на будівництво Харківського метрополітену

    Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу запропонував розглянути можливість розміщення потужностей компанії Hyundai в Україні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

    Читайте також

    Зазначається, що зустріч відбулася у зв’язку з завершенням дипломатичної місії Лі Янг-Гу в Україні.

    «Ми розглядаємо компанію Hyundai, як потенційного партнера для виробництва електрокарів в Україні. Лінійка електрокарів Hyundai є дуже цікавою і конкурентною, ринок в Україні і в Європі розвивається стрімко, тому цей напрямок співпраці є вкрай перспективним», - сказав Омелян.

    Також український міністр зауважив, що пасажирські потяги Hyundai вже добре зарекомендували себе в Україні, і це є гарним підґрунтям для подальших переговорів «Укрзалізниці» із зазначеною компанією щодо розширення співробітництва.

    Лі Янг-Гу, зі свого боку, висловив побажання компанії «Hyundai» взяти участь у тендері ЄБРР на будівництво Харківського метрополітену.

    Також він позитивно оцінив високу динаміку двосторонніх взаємин у сфері транспорту та інфраструктури, подякував міністру за якісну спільну роботу та запевнив Омеляна, що і надалі залишатиметься другом України та сприятиме покращенню відносин між країнами.

    Омелян висловив вдячність послу за роботу в Україні та розвиток двостороннього співробітництва в сфері транспорту між Україною та Республікою Корея. Міністр інфраструктури зазначив, що завдяки двостороннім зусиллям корейські компанії розширили свою присутність на українському ринку.

    Читайте також
    ЄБРР міністр Володимир Омелян Південна Корея будівництво ринок посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ