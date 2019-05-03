Омелян запропонував Hyundai налагодити виробництво електрокарів в Україні



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Пасажирські потяги Hyundai вже добре зарекомендували себе в Україні, - міністр

Посол Республіки Корея висловив побажання компанії «Hyundai» взяти участь у тендері ЄБРР на будівництво Харківського метрополітену

Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу запропонував розглянути можливість розміщення потужностей компанії Hyundai в Україні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що зустріч відбулася у зв’язку з завершенням дипломатичної місії Лі Янг-Гу в Україні.

«Ми розглядаємо компанію Hyundai, як потенційного партнера для виробництва електрокарів в Україні. Лінійка електрокарів Hyundai є дуже цікавою і конкурентною, ринок в Україні і в Європі розвивається стрімко, тому цей напрямок співпраці є вкрай перспективним», - сказав Омелян.

Також український міністр зауважив, що пасажирські потяги Hyundai вже добре зарекомендували себе в Україні, і це є гарним підґрунтям для подальших переговорів «Укрзалізниці» із зазначеною компанією щодо розширення співробітництва.

Лі Янг-Гу, зі свого боку, висловив побажання компанії «Hyundai» взяти участь у тендері ЄБРР на будівництво Харківського метрополітену.

Також він позитивно оцінив високу динаміку двосторонніх взаємин у сфері транспорту та інфраструктури, подякував міністру за якісну спільну роботу та запевнив Омеляна, що і надалі залишатиметься другом України та сприятиме покращенню відносин між країнами.

Омелян висловив вдячність послу за роботу в Україні та розвиток двостороннього співробітництва в сфері транспорту між Україною та Республікою Корея. Міністр інфраструктури зазначив, що завдяки двостороннім зусиллям корейські компанії розширили свою присутність на українському ринку.