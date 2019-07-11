Омелян прогнозує майбутнє Зеленського: будете вести сміхопанораму у Ростові



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян відповів президенту Володимиру Зеленському, який згадав його у своєму черговому відеозверненні

Міністр інфраструктури Володимир Омелян відповів на чергові звинувачення президента України Володимира Зеленського, які той собі дозволив у відеозверненні щодо розширення люстрації. Свої думки Омелян виклав у Facebook.

«Дуже лестить увага президента України. У кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутня згадка моєї скромної персони. Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі», - написав Омелян.

Він звернувся до президента із запитанням про його досягнення з початку вступу на посаду.

«Все погано і всі не такі - це чудова теза. Я її чув і 15 років тому, і дев'ять років тому. Чую останні п'ять. Ви самі-то намагалися зробити? Майже два місяці вже минуло... Або тупо немає повноважень, знань, умінь, бачення, команди, бажання, часу? Ну, ви протягнете на хайпі: «ссышь, ти», «чорт, лушпарик» ще місяць-другий, а далі люди зазирнуть в холодильник і запитають: «А що, крім Сватів і Кварталу-95 по телебаченню, нас годувати не будуть?». І поїдете ви в Ростов, вести «Сміхопанораму» на регіональному телебаченні. Повтору 2010 року не буде. Як би кому цього не хотілося», - наголосив Омелян.

Міністр також заявив, що президентом бути дуже важко.

«Готуйтеся, тому що «дякую» ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не будуть проклинати. Правда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у вашому виконанні у мене вже не залишилося», - додав Омелян.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що вважає непотрібними таких міністрів як Володимир Омелян, Андрій Рева та Уляна Супрун.

Як повідомлялось, Омелян не братиме участі у позачергових виборах до Верховної Ради. «Я свідомо прийняв для себе рішення не брати участі у парламентській кампанії. Тут якась така дивна політична вакханалія відбувається, що я, мабуть, краще почекаю і подивлюся на це збоку», – сказав Омелян.

При цьому він підкреслив, що рішення не брати участі в парламентській кампанії - остаточне.