«Краще почекаю і подивлюся збоку»: Омелян вирішив не йти на парламентські вибори



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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прес-центрі «Главкома»

Омелян запевняє, що рішення не брати участі в парламентській кампанії - остаточне

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не братиме участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Я свідомо прийняв для себе рішення не брати участі у парламентській кампанії. Тут якась така дивна політична вакханалія відбувається, що я, мабуть, краще почекаю і подивлюся на це збоку», – сказав Омелян.

При цьому він підкреслив, що рішення не брати участі в парламентській кампанії - остаточне.

Водночас Омелян додав, що готовий принести користь Україні на тому напрямку, де буде можливість.

Раніше Омелян заявив, що кадровий потенціал «Кварталу 95» закінчився.