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    Політика

    «Краще почекаю і подивлюся збоку»: Омелян вирішив не йти на парламентські вибори

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    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прес-центрі &laquo;Главкома&raquo; - «Краще почекаю і подивлюся збоку»: Омелян вирішив не йти на парламентські вибори
    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прес-центрі «Главкома»

    Омелян запевняє, що рішення не брати участі в парламентській кампанії - остаточне

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не братиме участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

    Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

    «Я свідомо прийняв для себе рішення не брати участі у парламентській кампанії. Тут якась така дивна політична вакханалія відбувається, що я, мабуть, краще почекаю і подивлюся на це збоку», – сказав Омелян.

    При цьому він підкреслив, що рішення не брати участі в парламентській кампанії - остаточне.

    Водночас Омелян додав, що готовий принести користь Україні на тому напрямку, де буде можливість.

    Раніше Омелян заявив, що кадровий потенціал «Кварталу 95» закінчився.

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