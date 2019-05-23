Омелян вважає, що кадровий потенціал «Кварталу 95» закінчився



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Володимир Омелян

Призначення Зеленського викликають величезний острах у Омеляна

Останні призначення президента Володимира Зеленського показують, що кадровий потенціал «Кварталу 95» закінчився.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Еспресо.TV.

«Те, що відбувається викликає величезний острах, бо останнє призначення показує, що кадровий потенціал «Кварталу 95» закінчився. Треба буде або розпускати групу і переводити на державні посади, або немає більше кого призначати», - заявив міністр.

За його словами, зараз питання стоїть щодо кадрового наповнення областей.

«Хто будуть очільники областей? Ми не знаємо, хто ці люди, чим вони будуть керуватися. Це представники президента на місці, це його обличчя. Жодного руху немає», - зазначив Омелян.

Він також пригадав 2010 рік, «коли була молода, красива команда, а потім виявилось, що вони обкрадали Україну, що їхні цілі були абсолютно далекі від тих «пакращень», які вони обіцяли».

Нагадаємо, інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського, а подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України, вважає президент Європейської бізнес асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.