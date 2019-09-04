ООН оприлюднила доповідь про порушення прав людини в окупованому Криму



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Зокрема, у доповіді міститься заклик до Росії виконати свої зобов'язання щодо дотримання прав людини відповідно до міжнародних гуманітарних прав

Організація Об'єднаних Націй оприлюднила доповідь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму. Текст доповіді, який буде представлено 23 вересня на 74-й сесії ООН, опубліковано на офіційному сайті організації.

У висновках і рекомендаціях доповіді ООН про становище справ із правами людини в Криму говориться, що за звітний період організації «не вдалося знайти взаємоприйнятної формули для забезпечення доступу Управління Верховного комісара ООН з прав людини у Криму».

Також у доповіді міститься заклик до Росії виконати всі свої зобов'язання щодо дотримання прав людини відповідно до міжнародних гуманітарних прав.

«Не менш важливо забезпечити ефективне розслідування всіх тверджень про жорстоке поводження, тортури, і насильницькі зникнення в Криму, а також забезпечити, щоб права на свободу висловлення поглядів, мирних зібрань, асоціації, думки, совісті та релігії могли здійснюватися будь-якою особою або групою осіб у Криму без будь-якої дискримінації за будь-яких підстав. Владі Російської Федерації пропонується поважати право на мирні зібрання і зняти обмеження, запроваджені щодо кримськотатарської громади, включаючи заборону на діяльність Меджлісу, з метою збереження її представницьких інститутів. Окрім того, владі Російської Федерації необхідно забезпечити доступність освіти українською мовою», - йдеться у висновках і рекомендаціях доповіді ООН.

Як повідомлялося, у центрі Москви на Арбаті активісти російської ініціативної групи «Стратегія-18» провели низку одиночних пікетів за деокупацію Криму та звільнення українських моряків, в'язнів зі «списку Сенцова», а також на підтримку кримських татар.

Джерело: Укрінформ