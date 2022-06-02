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    ООН перейменувала Туреччину

    ООН перейменувала Туреччину на прохання міністра закордонних справ - ООН перейменувала Туреччину
    ООН перейменувала Туреччину на прохання міністра закордонних справ
    фото з відкритих джерел

    Раніше була Turkey, тепер буде Türkiye

    Організація Об'єднаних Націй (ООН) схвалила прохання міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу щодо зміни назви країни іноземними мовами. Раніше була Turkey, тепер буде Türkiye. Про це повідомляє агентство Anadolu.

    У вівторок Чавушоглу попросив генсека ООН Антоніу Гуттеріша змінити назву країни у міжнародних офіційних документах.

    Офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик підтвердив отримання листа і повідомив, що зміна в назві Туреччини іноземними мовами набула чинності.

    Інформаційне агентство уточнює, що в Анкарі хотіли змінити колишню назву країни через неблагозвучність і ще через те, що в англійському turkey це індичка.

    Рішення про зміну назви наприкінці минулого року ухвалив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Назву Turkiye необхідно буде використовувати у всіх офіційних документах та листуванні.

    Раніше прем’єр Македонії оголосив нову назву країни.

    Нагадаємо, Греція погодилась на перейменування Македонії, що полегшить європейську та євроатлантичну інтеграцію країни.

    Теги: Туреччина ООН президент
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    ООН перейменувала Туреччину