Туреччина хоче змінити міжнародну назву країни

Рішення про зміну назви ухвалив президент Туреччини Реджеп Ердоган

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу направив Генеральному секретарю ООН лист із проханням змінити назву країни іноземними мовами на Türkiye.

«Процес, який ми розпочали під керівництвом нашого президента Ердогана для підвищення впізнаваності бренду нашої країни, добігає кінця. У листі, який я сьогодні направив Генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами як Türkiye», — повідомив Чавушоглу.

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

Рішення про зміну назви наприкінці минулого року ухвалив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Назву Turkiye необхідно буде використовувати у всіх офіційних документах та листуванні.

Раніше прем’єр Македонії оголосив нову назву країни.

Нагадаємо, Греція погодилась на перейменування Македонії, що полегшить європейську та євроатлантичну інтеграцію країни.