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    У світі

    Туреччина хоче змінити міжнародну назву країни

    Туреччина просить зареєструвати назву країни іноземними мовами як T&uuml;rkiye - Туреччина хоче змінити міжнародну назву країни
    Туреччина просить зареєструвати назву країни іноземними мовами як Türkiye
    фото з відкритих джерел

    Рішення про зміну назви ухвалив президент Туреччини Реджеп Ердоган

    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу направив Генеральному секретарю ООН лист із проханням змінити назву країни іноземними мовами на Türkiye.

    «Процес, який ми розпочали під керівництвом нашого президента Ердогана для підвищення впізнаваності бренду нашої країни, добігає кінця. У листі, який я сьогодні направив Генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами як Türkiye», — повідомив Чавушоглу.

    Рішення про зміну назви наприкінці минулого року ухвалив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Назву Turkiye необхідно буде використовувати у всіх офіційних документах та листуванні.

    Раніше прем’єр Македонії оголосив нову назву країни.

    Нагадаємо, Греція погодилась на перейменування Македонії, що полегшить європейську та євроатлантичну інтеграцію країни.

    Теги: Туреччина росія окупанти міністр ООН війна Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина хоче змінити міжнародну назву країни