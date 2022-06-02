Нафтове ембарго з лазівками – трубопровід із Росії залишається відкритим: світова преса

Країни ЄС домовилися про компроміс щодо нафтового ембарго проти Росії

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 30 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

Financial Times. Велика Британія та ЄС домовилися про заборону страхування суден, що перевозять російську нафту, позбавивши Москву доступу до життєво важливого лондонського страхового ринку Lloyd's та різко обмеживши її можливості щодо експорту сирої нафти. Заборона страхування є частиною нового пакету санкцій ЄС, спрямованого проти експорту російської нафти, додає газета.

Європа

FAZ: «Людина Путіна в ЄС». Нафтове ембарго проти Росії, про яке домовився ЄС після довгої боротьби, є жорстким заходом. Якщо все піде за планом, до кінця року Росія втратить 90% бізнесу зі своїми ключовими клієнтами. Це не позбавляє Путіна коштів на ведення війни; він платить за власну армію рублями, які може надрукувати сам. Але це знову позбавляє московську правлячу еліту значної кількості західної валюти. Пиріг, який може роздати Путін, дедалі менше. Якщо він не зможе компенсувати втрати в Азії, політичний тиск на нього посилюватиметься, навіть якщо нинішній баланс сил у Кремлі важко зрозуміти ззовні.

Проте європейці платять високу політичну ціну за компроміс, який нав'язаний угорським керівництвом у Брюсселі. Звичайно, часткове ембарго краще, ніж повна відсутність ембарго, особливо коли воно зачіпає такі великі частини постачання. Але економічні чинники, висунуті Орбаном, є лише частиною правди. У минулому він намагався не відхилятися від зовнішньополітичного консенсусу в ЄС (і НАТО). Зараз Орбан спрямовує свою країну на особливий шлях у ключовому європейському питанні, яке з політичного погляду рівнозначне нейтралітету. Це дає Путіну неформальне джерело інформації в ЄС.

Augsburger Allgemeine: «Нафтове ембарго з лазівками. Трубопровід із Росії залишається відкритим. Тільки порти зачинені». Країни ЄС домовилися про компроміс щодо нафтового ембарго проти Росії. Повідомляється, що більше двох третин постачання російської нафти до ЄС порушено забороною на імпорт.

Навіть після домовленості про далекосяжну заборону на імпорт російської нафти в ЄС, ембарго на газ із Росії не буде. На саміті глав держав та урядів у Брюсселі у вівторок такі країни, як Австрія, Бельгія та Естонія, дали зрозуміти, що консенсусу щодо цього немає. Незважаючи на війну в Україні, Німеччина також виступає проти надто швидкого припинення імпорту російського газу.

Після кількох тижнів суперечок 27 країн ЄС раніше узгодили шостий пакет санкцій, який також включав компроміс щодо нафтового ембарго. Під тиском Угорщини припинено лише постачання російської нафти морем. Транспортування трубопроводом повинно залишатися можливим. Неясно, наскільки сильно насправді Росія постраждає від часткового ембарго. Його буде реалізовано не раніше кінця року. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель визнав, що Москва не обов'язково експортуватиме менше нафти. «Ми не можемо заборонити Росії продавати свою нафту ще комусь. Ми не настільки сильні». Проте досі ЄС був найважливішим клієнтом Росії. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, до кінця року імпорт нафти ЄС із Росії скоротиться на 90 відсотків.

Було вже опівночі, коли президент Європейської ради Шарль Мішель нарешті оголосив про «рішуче рішення». Після тижнів напружених переговорів 27 глав держав та урядів дійшли єдиної думки: нафтове ембарго проти Росії наближається – хоч трохи. Оскільки Мішель, який запланував дводенний спеціальний саміт і, отже, залежав від успіху, похвалив угоду у вівторок вранці як «об'єднане послання», інші скаржилися на «капітуляцію» Угорщини. Без сумніву, учора, у вівторок, прем'єр-міністр Віктор Орбан міг почуватися переможцем. Відповідно, правий глава національного уряду також відсвяткував своє 59-річчя та зміг повернутися до Будапешта з великим подарунком від своїх 26 європейських колег.

Купівля російської нафти, що доставляється в ЄС морським транспортом, має бути припинена після шестимісячного перехідного періоду для сирої нафти та восьми місяців для нафтопродуктів, таких як дизельне паливо та бензин. Але сира нафта, яка надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини нафтопроводом «Дружба», яким керує Росія, а також надходить до Польщі та на німецькі нафтопереробні заводи, може продовжувати надходити. Максимум 1,2-1,4 мільйона барелів викопного палива може щодня надходити до ЄС трубопроводом, що становить близько третини імпорту нафти до Росії. Відповідно, часткове ембарго торкається двох третин імпорту. Оскільки Німеччина та Польща оголосили, що до кінця року стануть незалежними від російської трубопровідної нафти, це має призвести до подальшого скорочення імпорту. Якщо обидві країни дотримуються своїх обіцянок – а через стрімке зростання цін на енергоносії – ще не мало бути сказано останнє слово, до кінця 2022 року 90% імпорту в ЄС може бути зупинено.

Численні лазівки, які передбачуване ембарго має на кожному кроці, викликали подив у Брюсселі. І занепокоєння щодо спотворення конкуренції велика. Чи дозволено Угорщині продавати нафту як бензин? Теоретично ні, але як і хто це може контролювати на загальному внутрішньому ринку? Чи що станеться, якщо Угорщина експортуватиме нафту до Сербії, а паливо повернеться до ЄС манівцями? Греція та Кіпр, зокрема, раді ще одному винятку. Тому що їхні танкери можуть продовжувати перевозити російську нафту, наприклад, до Азії.

США

NYT: «Російська міліція в Малі причетна до розстрілу мирних жителів разом із екстремістами». В останню неділю березня перед Рамаданом тисячі торговців та сільських жителів заповнили ринок Мури в центрі Малі, торгуючи худобою у величезному загоні та запасаючись спеціями і овочами на піщаних вуличках міста.

Раптом над головою продзижчали п'ять вертольотів, що низько летіли, деякі стріляли зі зброї і викликали вогонь у відповідь. Жителі села рятувалися втечею. Але тікати не було куди: гелікоптери скидали солдатів на околицю міста, щоб перекрити всі виходи.

Нагадаємо, що голова Євроради Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що на саміті ЄС було ухвалене термінове рішення щодо України.

Європейський Союз видасть нашій державі 9 млрд євро у вигляді термінової позики.