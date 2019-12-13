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    ООН відправила понад 24 тонни гумдопомоги на окупований Донбас

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    ООН відправила понад 24 тонни гумдопомоги на окупований Донбас
    Фото: Операція об'єднаних сил

    Для жителів Донецької та Луганської областей направлено меблі, спортивний інвентар та побутові товари загальною вагою 24,635 тонни

    Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на тимчасово окуповану територію Донбасу три вантажівки гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

    «Учора через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували три вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що для жителів Донецької та Луганської областей направлено меблі, спортивний інвентар та побутові товари загальною вагою 24,635 тонни.

    Як повідомлялося, вчора, 12 грудня, Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу понад 23 тонни гуманітарної допомоги.

    Донбас ООН КПВВ вантажівки гуманітарна допомога
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