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    Події в Україні

    На пункті пропуску в Станиці Луганській помер чоловік

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    На пункті пропуску в Станиці Луганській помер чоловік

    Чоловік 1963 року народження прямував у сторону непідконтрольної уряду України території

    У четвер, 12 грудня, на КПВВ «Станиця Луганська» помер чоловік, який прямував у бік окупованих територій.

    Про це пише благодійний фонд «Право на захист» у Facebook.

    «На вході в КПВВ «Станиця Луганська» помер чоловік. Чоловік 1963 року народження прямував у сторону непідконтрольної уряду України території. Його під навісом для очікування на вході в КПВВ з боку підконтрольної уряду України території знайшли медики», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 20 листопада президент України Володимир Зеленський відкрив міст у Станиці Луганській. Ширина нового мосту становить 2,5 м, що не дозволить проїхати техніці російських окупантів, але цієї відстані досить для проїзду швидкої допомоги.

    До слова, 1 грудня всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи.

    Донбас КПВВ смерть чоловік
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