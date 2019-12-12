На пункті пропуску в Станиці Луганській помер чоловік



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Чоловік 1963 року народження прямував у сторону непідконтрольної уряду України території

У четвер, 12 грудня, на КПВВ «Станиця Луганська» помер чоловік, який прямував у бік окупованих територій.

Про це пише благодійний фонд «Право на захист» у Facebook.

«На вході в КПВВ «Станиця Луганська» помер чоловік. Чоловік 1963 року народження прямував у сторону непідконтрольної уряду України території. Його під навісом для очікування на вході в КПВВ з боку підконтрольної уряду України території знайшли медики», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада президент України Володимир Зеленський відкрив міст у Станиці Луганській. Ширина нового мосту становить 2,5 м, що не дозволить проїхати техніці російських окупантів, але цієї відстані досить для проїзду швидкої допомоги.

До слова, 1 грудня всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи.