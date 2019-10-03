ООН запустила флешмоб, який навчить правильно боротися з харчовими відходами



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За даними ООН, третина всіх продуктів, які виробляються у світі, викидаються на смітник, а це обходиться світовій економіці майже в 1 трильйон доларів щороку

Всесвітня продовольча програма ООН запустила глобальну кампанію StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами.

Про це йдеться в заяві організації.

За даними ООН, третина всіх продуктів, які виробляються у світі, викидаються на смітник, а це обходиться світовій економіці майже в 1 трильйон доларів щороку. Флешмоб «Зупинити відходи» спрямований на підвищення обізнаності про кількість продуктів, що викидаються щодня.

«Не важливо, працюєте ви фермером в Нігерії та викидаєте залишки після збору врожаю чи обідаєте в ресторані в Нью-Йорку і викидаєте залишки їжі, ви справді можете допомогти світу, підтримавши #StoptheWaste», — сказала маркетингова директорка Всевітньої продовольчої програми Корінн Вудс.

Щоб долучитися до ініціативи, потрібно: