ООН запустила флешмоб, який навчить правильно боротися з харчовими відходами
За даними ООН, третина всіх продуктів, які виробляються у світі, викидаються на смітник, а це обходиться світовій економіці майже в 1 трильйон доларів щороку
Всесвітня продовольча програма ООН запустила глобальну кампанію StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами.
Про це йдеться в заяві організації.
За даними ООН, третина всіх продуктів, які виробляються у світі, викидаються на смітник, а це обходиться світовій економіці майже в 1 трильйон доларів щороку. Флешмоб «Зупинити відходи» спрямований на підвищення обізнаності про кількість продуктів, що викидаються щодня.
«Не важливо, працюєте ви фермером в Нігерії та викидаєте залишки після збору врожаю чи обідаєте в ресторані в Нью-Йорку і викидаєте залишки їжі, ви справді можете допомогти світу, підтримавши #StoptheWaste», — сказала маркетингова директорка Всевітньої продовольчої програми Корінн Вудс.
Щоб долучитися до ініціативи, потрібно:
- Знайти у своєму холодильнику продукт, який поки ще можна безпечно вживати, але його термін придатності спливає.
- Зробити селфі з цим продуктом і з'їсти продукт.
- Поділитися своїм знімком у соцмережах з хештегом #StopTheWaste і тегнути трьох друзів.