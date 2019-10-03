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    ООН запустила флешмоб, який навчить правильно боротися з харчовими відходами

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    ООН запустила флешмоб, який навчить правильно боротися з харчовими відходами

    За даними ООН, третина всіх продуктів, які виробляються у світі, викидаються на смітник, а це обходиться світовій економіці майже в 1 трильйон доларів щороку

    Всесвітня продовольча програма ООН запустила глобальну кампанію StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами.

    Про це йдеться в заяві організації.

    За даними ООН, третина всіх продуктів, які виробляються у світі, викидаються на смітник, а це обходиться світовій економіці майже в 1 трильйон доларів щороку. Флешмоб «Зупинити відходи» спрямований на підвищення обізнаності про кількість продуктів, що викидаються щодня.

    «Не важливо, працюєте ви фермером в Нігерії та викидаєте залишки після збору врожаю чи обідаєте в ресторані в Нью-Йорку і викидаєте залишки їжі, ви справді можете допомогти світу, підтримавши #StoptheWaste», — сказала маркетингова директорка Всевітньої продовольчої програми Корінн Вудс.

    Щоб долучитися до ініціативи, потрібно:

    1. Знайти у своєму холодильнику продукт, який поки ще можна безпечно вживати, але його термін придатності спливає.
    2. Зробити селфі з цим продуктом і з'їсти продукт.
    3. Поділитися своїм знімком у соцмережах з хештегом #StopTheWaste і тегнути трьох друзів.
    ООН селфі продукти їжа
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