ВООЗ назвала чотири сценарії поширення коронавірусу в світі



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Пандемія коронавірусу охопила 188 країн

За даними на ранок 13-го липня загальна кількість заражених коронавірусів в світі перевищило 12,8 мільйона людей

На даний момент існують чотири основні сценарії поширення коронавірусу в різних регіонах світу.

Їх назвав глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

Він підкреслив, що всі країни схильні до ризику, проте не всі постраждали від коронавірусу в однаковій мірі. За словами глави ВООЗ, перший сценарій виявився реалізований в країнах, які були попереджені і обізнані про спалах хвороби - в результаті їм вдалося уникнути великих спалахів. У їх числі деякі країни Південно-Східної Азії, Карибського басейну, Африки та Тихоокеанського регіону.

Згідно з другим сценарієм, який спостерігався в багатьох країнах Європи, мали місце масштабні спалахи захворювання, проте їх вдалося взяти під контроль завдяки сильному керівництву і населенню, яке дотримується заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Гебреісус зазначив, що третій сценарій розвертався в країнах, яким вдалося подолати перший пік спалаху хвороби, проте вони послабили обмеження і тепер змушені боротися з новою хвилею захворювання. При цьому він не назвав країни, де спостерігається такий сценарій.

До четвертого сценарію глава ВООЗ відносить Америку, Південну Азію і кілька країн Африки, де спостерігається фаза інтенсивної передачі інфекції. Гебреісус при цьому підкреслив, що хворобу ніколи не пізно взяти під контроль.

За даними на ранок 13-го липня загальна кількість заражених коронавірусів в світі перевищило 12,8 мільйона людей. Пандемія охопила 188 країн. Найбільш постраждала від SARS-CoV-2 країна - США (число заражених перевищує 3,3 мільйона). На другій сходинці перебуває Бразилія (1,8 мільйона людей), Індія (849,5 тисячі) виявилася на третьому місці. Росія (726 тисяч) закріпилася на четвертій позиції, випереджаючи Перу (326,3 тисячі). У десятці рейтингу також розташувалися Чилі, Мексика, Великобританія, ПАР і Іран.