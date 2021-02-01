За добу у Києві зафіксована рекордно мала кількість нових випадків Covid-19

У вихідні проводиться значно менше тестувань на коронавірус, ніж у будні

У столиці за минулу добу виявлено менш ніж 200 нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 31 січня, у Києві коронавірус виявлено у 160 людей. Це на 55 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 30 січня було 215 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 128549 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 69322 особи (за добу 764), померли 2371 особа (за добу 6).

У Київській області зафіксовано 69325 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 100 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 193 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 57084 особи (за добу 151) померли 1132 людини.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1221485 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 31 січня зафіксовано 2030 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 31 січня у Києві було підтверджено 128389 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 215 осіб.

У Київській області було 69225 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 193 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.