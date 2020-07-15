Лікар-епідеміолог підловив МОЗ на брехні



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Найголовніше при коронавірусній інфекції – це не утримання від виходу на природу, а дотримання фізичної дистанції у два метри

«МОЗ заявляє, що начебто відпрацювало стратегію боротьби з коронавірусом з епідеміологами. Це чистої води маніпуляція»

Від початку спалаху коронавірусу в Україні була побудована збочена інформаційно-комунікаційна стратегія. На цьому наголосив кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін в інтерв’ю «Главкому».

«З екрану телевізора ми бачили, що президент ходить в гумових рукавицях і респіраторі на вулиці. Але як тільки він підходить до дітей, то знімає маску, бере дитину на руки і з нею фотографується. Звісно, вже просто ніхто не вірить порадам МОЗ. Постанова Кабміну від 6 квітня 2020 року наказала всім надягнути маски та респіратори. Цією ж постановою заборонили гуляти в парках та лісах. Навіщо? Найголовніше при коронавірусній інфекції – це не утримання від виходу на природу, а дотримання фізичної дистанції у два метри. Так само з рукавицями. Для чого вони, якщо потрібно просто мити руки?», – зазначив медик.

Андрій Александрін вважає, що Міністерство охорони здоров’я не відпрацювало стратегію боротьби з коронавірусом з епідеміологами.

«Мене лякає що у нас в країні відбувається, це повна безвідповідальність», – підкреслив кандидат медичних наук.

Нагадаємо, вчені назвали усі небезпечні наслідки вірусу Covid-19. Він атакує практично кожну основну систему організму людини, пошкоджуючи органи й змушуючи кров ставати густішою і згортатися