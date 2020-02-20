Оприлюднені шокуючі фото обміління Шацьких озер



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Фото: facebook.com/Денис Казанський

Узбережжя Світязю тепер місцями нагадує колишнє Аральске море, яке зараз майже повністю зникло. Вода відступила метрів на 50

На території Шацького національного природного парку сильно обміліло озеро Світязь. Фото, як зараз виглядає озеро, опублікував користувач Fаcebook Денис Казанський.

«Ось так, наприклад, зараз виглядає озеро Світязь на Волині. Рік тому тут була вода. А он там, де на фото парасольки та пірс, був берег. Узбережжя Світязю тепер місцями нагадує колишнє Аральске море, яке зараз майже повністю зникло. Вода відступила метрів на 50», - написав чоловік.

Казанський зауважив, що за минулий рік через спеку з озера випарувалося більше води, ніж надійшло. Крім того, на ситуацію впливають штучні озера, які зараз риють підприємці біля плантацій лохини. Вони акумулюють воду, яка раніше надходила до Шацьких озер. У поєднанні з кліматичними факторами це вплинуло на рівень води.

Нагадаємо, що за фактами неправомірних дій, що могли призвести до обміління Шацьких озер на Волині, розпочато кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що на території Шацького національного природного парку сильно обміліло озеро Світязь, де зазвичай відпочиває багато людей у курортний сезон.

Найбільше відійшла вода на території урочища Гряда, де знаходяться бази відпочинку, також на території пансіонату Шацькі озера — в межах 90 метрів — це максимальна відмітка.

Рівень води понизився на 38 см, що пов’язано зі зміною кліматичних умов даної території.

Також повідомлялося, що в Україні планують звернутися до урядів Польщі та Білорусі через обміління озера Світязь.