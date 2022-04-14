Трюдо назвав дії РФ проти України геноцидом

Прем’єр Канади згадав про звірства рашистів проти мирних українців

Раніше президент США теж висловився про російську агресію

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо охарактеризував дії РФ під час вторгнення в Україну та її способи ведення війни терміном «геноцид». Про це повідомляє канал NDTV.

Глава канадського уряду зазначив, що геноцид – правильний опис російських атак в Україні, повторивши раніше висловлене президентом США Джо Байденом звинувачення.

«Я думаю, що це абсолютно правильно, що все більше і більше людей говорять і використовують слово геноцид із точки зору того, що робить Росія, те, що зробив Володимир Путін», – сказав Трюдо журналістам у Квебеку.

Така заява робить його одним з перших світових лідерів, який використав подібний термін щодо російської агресії.

«Ми бачили це бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно», – наголосив прем'єр.

Трюдо також додав, що Канада була однією з перших країн, які ініціювали процес у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, щоб змусити керівника Кремля понести відповідальність за його військові злочини.

Нагадаємо, напередодні Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні. Згодом він пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом.

Як стало відомо, США найімовірніше визнають дії РФ геноцидом проти українців – Нуланд.

Також Зеленський подякував Байдену за позицію щодо війни в Україні.

Крім того, Банкова відреагувала на слова Байдена про геноцид українців.