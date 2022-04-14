Українці знову можуть здавати на права категорії «В»

Відновлюється практичний іспит, однак зі змінами

Через воєнний стан складання іспитів водіння на категорію «В» було призупинено

Громадяни України знову можуть отримувати права після проходження практичного іспиту. Про це інформує МВС.

Сервісні центри МВС відновили прийом практичних іспитів на категорію «В». Усі маршрути погоджені із військовими адміністраціями.

Повідомляється, що на період воєнного стану практичний іспит було вирішено спростити до одного етапу. Зокрема, для відкриття категорії «В» та інших категорій іспит буде проходити на лише дорогах загального користування, без вправ на автомайданчику.

Іспит на автомайданчику складатимуть водії категорій «A1», «A» та «B1». Записатися на іспит можна звернувшись ув обраний сервісний центр МВС.

Нагадаємо, з 22 березня керувати вантажними автомобілями в Україні можна і без набуття відповідної категорії.

Категорія «В», згідно із Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами – це «автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — восьми, тобто легкові автомобілі.

Тож до завершення війни в Україні дозволяється керувати вантажним автомобілем навіть за наявності водійського посвідчення, яке надає право керувати легковиком.

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