Оприлюднено список зі 100 найбільших платників податків в Україні

Загалом по Україні за підсумками 2017 року платниками Офісу великих платників забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн

Офіс великих платників податків оприлюднив список топ-100 найбільших платників податків за підсумками 2017 року, які заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків, або 70% всіх відрахувань великих підприємств, що обслуговуються в Офісі. «За підсумками 12 місяців 2017 року платниками Офісу забезпечено збір до зведеного бюджету в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом по Україні за підсумками 2017 року платниками Офісу великих платників забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн

Офіс великих платників податків оприлюднив список топ-100 найбільших платників податків за підсумками 2017 року, які заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків, або 70% всіх відрахувань великих підприємств, що обслуговуються в Офісі.

«За підсумками 12 місяців 2017 року платниками Офісу забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн: Дніпро – 35,4 млрд грн, Запоріжжя – 16,4 млрд грн, Львів – 10,8 млрд грн, Одеса – 11,8 млрд грн, Харків – 22,1 млрд грн, Київ – 258,4 млрд грн. Це на 95 млрд більше, ніж торік», - йдеться у повідомленні на сайті Офісу великих платників податків.

Топ-100

16 компаній добувної сфери:

Прат «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

пат «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

прат «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

пат «Криворізький залізорудний комбінат»

прат «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»

прат «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

ПЗІІ у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»

прат «Дтек Павлоградвугілля»

пат «Шахтоуправління «Покровське»

пат «Укргазвидобування»

прат «нафтогазвидобування»

прат «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»

тов «Куб-газ»

пат «Укpнaфта»

спільне підприємство «Полтавська газонафтова компанія»

дп «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»

12 компаній енергетичного сектору:

Дп «НАЕК «Енергоатом»

тов «Дтек «Східенерго»

пат «Центренерго»

пат «Дтек «Дніпроенерго»

пат «Дтек «Західенерго»

пат «Укргідроенерго»

пат «Київенерго»

пат «Донбасенерго»

дп «НАЕК «Укренерго»

пат «ЕК «Одесаобленерго»

пат «Дтек Дніпрообленерго»

дп «Енергоринок»

13 підприємств транспортної галузі:

Тов «Нова пошта»

тов «Лем транс»

пат «Українська залізниця»

регіональна філія «Одеська залізниця»

пат «Українська залізниця»

дтго «Південно-західна залізниця»

дп «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

дп «Адміністрація морських портів України»

дп «Морський торговельний порт «Южний»

дп «Маріупольський морський торговельний пор»

тов «Логістик юніон» ПАТ «Укртрансгаз»

пат «Укртранснафта» українське ДП «Укрхімтрансаміак»

9 фірм, що займаються виробництвом міцних спиртних напоїв:

Тов «Національна горілчана компанія»

тов «Українська дистрибуційна компанія»

тов «ЛВН Лімітед»

тов «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»

тов «Атлантіс» ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

пат «Карлсберг Україна»

пат «Сан Інбев Україна»

пат «Оболонь»

9 металургійних компаній:

Пат «Арселорміттал Кривий Ріг»

пат «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»

пат «Нікопольський завод феросплавів»

прат «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»

прат «Металургійний комбінат «Азовсталь»

тов «Металургійний завод «Дніпросталь»

пат «Дніпровський металургійний комбінат»

пат «Запорізький завод феросплавів»

пат «Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод»

2 машинобудівних заводи:

Пат «Турбоатом»

Пат «Мотор Січ»

9 банків:

Пат комерційний банк «Приватбанк»

пат «Райффайзен банк Аваль»

пат «Альфа-банк»

пат «Укрсоцбанк»

пат «Державний Ощадний банк України»

пат «Державний Експортно-імпортний банк України»

пат Акціонерний банк «Укргазбанк»

пат «Креді Агріколь банк»

пат «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

5 компаній, які займаються виробництвом та торгівлею тютюнових виробів:

Прат «А/Т тютюнова компанія «ВАТ Прилуки»

прат «Філіп Морріс Україна»

пат «Джей Ті Інтернешнл Україна»

прат «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»

тов «Тедіс Україна»

4 компанії сфери зв’язку:

Прат «Київстар»

прат «МТС Україна»

пат «Укртелеком»

тов «Лайфселл»

3 підприємства оптової торгівлі:

Тов «Дтек Трейдінг»

тов «Еенерго-сервісна компанія «Еско-північ»

тов «Монсанто Україна»

4 підприємства роздрібної торгівлі:

Тов «АТБ-Маркет»

тов «Епіцентр К»

тов «Метро кеш енд кері Україна»

тов «Ашан Україна гіпермаркет»

1 автосалон:

ПЗІІ «Тойота-Україна»

2 агропідприємства:

Тов «Вінницька птахофабрика»

прат «Миронівська птахофабрика»

1 підприємство харчової промисловості:

Дп «Кондитерська корпорація «Рошен»

1 ресторан:

ПЗІІ «Макдональдз Юкрейн ЛТД»

1 рекламне агенство:

Тов «Гугл»

1 футбольний клуб:

Прат «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)»

1 фармацевтичний завод:

Пат «Фармак»

1 нафтопереробна компанія:

Пат «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»

1 поліграфічний комбінат:

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»

2 хед-офіси (головні управління):

Пат «НАК «Нафтогаз України»

ТОВ «Дтек «Нафтогаз»

1 підприємство сфери водопостачання:

Пат «Акціонерна компанія «Київводоканал»

1 підприємство сфери будівництва:

Прат «Природні ресурси»

Топ-10 найбільших платників

Пат «Укргазвидобування» – 50,4 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 38,1 млрд грн);

Прат «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» – 14,1 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 11,1 млрд грн);

Прат «Філіп Морріс Україна» – 13,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 11,7 млрд грн);

Пат «НАК «Нафтогаз України» – 11,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 16,1 млрд грн);

Пат«Укpнaфта» – 10,4 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 8,2 млрд грн);

Пат «Джей Ті Інтернешнл Україна» – 9,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 7,6 млрд грн);

Пат «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» – 8,7 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 5,5 млрд грн);

ДП «НАЕК «Енергоатом» – 8,7 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 5,6 млрд грн);

Пат «Укртрансгаз» – 7,8 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 6,5 млрд грн);

Прат «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» –7,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 6,2 млрд грн);

Інфографіка клікабельна

Нагадаємо, у 2017 році українці сплатили понад 15 мільярдів військового збору