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    Оприлюднено список зі 100 найбільших платників податків в Україні

    Загалом по Україні за підсумками 2017 року платниками Офісу великих платників забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн
    Офіс великих платників податків оприлюднив список топ-100 найбільших платників податків за підсумками 2017 року, які заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків, або 70% всіх відрахувань великих підприємств, що обслуговуються в Офісі. «За підсумками 12 місяців 2017 року платниками Офісу забезпечено збір до зведеного бюджету в
    • Вчора, 22:05
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    Загалом по Україні за підсумками 2017 року платниками Офісу великих платників забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн

    Офіс великих платників податків оприлюднив список топ-100 найбільших платників податків за підсумками 2017 року, які заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків, або 70% всіх відрахувань великих підприємств, що обслуговуються в Офісі.

    «За підсумками 12 місяців 2017 року платниками Офісу забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн: Дніпро – 35,4 млрд грн, Запоріжжя – 16,4 млрд грн, Львів – 10,8 млрд грн, Одеса – 11,8 млрд грн, Харків – 22,1 млрд грн, Київ – 258,4 млрд грн. Це на 95 млрд більше, ніж торік», - йдеться у повідомленні на сайті Офісу великих платників податків.

    Топ-100

    16 компаній добувної сфери:

    • Прат «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»
    • пат «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
    • прат «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»
    • пат «Криворізький залізорудний комбінат»
    • прат «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
    • прат «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»
    • ПЗІІ у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»
    • прат «Дтек Павлоградвугілля»
    • пат «Шахтоуправління «Покровське»
    • пат «Укргазвидобування»
    • прат «нафтогазвидобування»
    • прат «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»
    • тов «Куб-газ»
    • пат «Укpнaфта»
    • спільне підприємство «Полтавська газонафтова компанія»
    • дп «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»

    12 компаній енергетичного сектору:

    • Дп «НАЕК «Енергоатом»
    • тов «Дтек «Східенерго»
    • пат «Центренерго»
    • пат «Дтек «Дніпроенерго»
    • пат «Дтек «Західенерго»
    • пат «Укргідроенерго»
    • пат «Київенерго»
    • пат «Донбасенерго»
    • дп «НАЕК «Укренерго»
    • пат «ЕК «Одесаобленерго»
    • пат «Дтек Дніпрообленерго»
    • дп «Енергоринок»

    13 підприємств транспортної галузі:

    • Тов «Нова пошта»
    • тов «Лем транс»
    • пат «Українська залізниця»
    • регіональна філія «Одеська залізниця»
    • пат «Українська залізниця»
    • дтго «Південно-західна залізниця»
    • дп «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
    • дп «Адміністрація морських портів України»
    • дп «Морський торговельний порт «Южний»
    • дп «Маріупольський морський торговельний пор»
    • тов «Логістик юніон» ПАТ «Укртрансгаз»
    • пат «Укртранснафта» українське ДП «Укрхімтрансаміак»

    9 фірм, що займаються виробництвом міцних спиртних напоїв:

    • Тов «Національна горілчана компанія»
    • тов «Українська дистрибуційна компанія»
    • тов «ЛВН Лімітед»
    • тов «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»
    • тов «Атлантіс» ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
    • пат «Карлсберг Україна»
    • пат «Сан Інбев Україна»
    • пат «Оболонь»

    9 металургійних компаній:

    • Пат «Арселорміттал Кривий Ріг»
    • пат «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»
    • пат «Нікопольський завод феросплавів»
    • прат «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»
    • прат «Металургійний комбінат «Азовсталь»
    • тов «Металургійний завод «Дніпросталь»
    • пат «Дніпровський металургійний комбінат»
    • пат «Запорізький завод феросплавів»
    • пат «Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод»

    2 машинобудівних заводи:

    • Пат «Турбоатом»
    • Пат «Мотор Січ»

    9 банків:

    • Пат комерційний банк «Приватбанк»
    • пат «Райффайзен банк Аваль»
    • пат «Альфа-банк»
    • пат «Укрсоцбанк»
    • пат «Державний Ощадний банк України»
    • пат «Державний Експортно-імпортний банк України»
    • пат Акціонерний банк «Укргазбанк»
    • пат «Креді Агріколь банк»
    • пат «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

    5 компаній, які займаються виробництвом та торгівлею тютюнових виробів:

    • Прат «А/Т тютюнова компанія «ВАТ Прилуки»
    • прат «Філіп Морріс Україна»
    • пат «Джей Ті Інтернешнл Україна»
    • прат «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
    • тов «Тедіс Україна»

    4 компанії сфери зв’язку:

    • Прат «Київстар»
    • прат «МТС Україна»
    • пат «Укртелеком»
    • тов «Лайфселл»

    3 підприємства оптової торгівлі:

    • Тов «Дтек Трейдінг»
    • тов «Еенерго-сервісна компанія «Еско-північ»
    • тов «Монсанто Україна»

    4 підприємства роздрібної торгівлі:

    • Тов «АТБ-Маркет»
    • тов «Епіцентр К»
    • тов «Метро кеш енд кері Україна»
    • тов «Ашан Україна гіпермаркет»

    1 автосалон:

    • ПЗІІ «Тойота-Україна»

    2 агропідприємства:

    • Тов «Вінницька птахофабрика»
    • прат «Миронівська птахофабрика»

    1 підприємство харчової промисловості:

    • Дп «Кондитерська корпорація «Рошен»

    1 ресторан:

    • ПЗІІ «Макдональдз Юкрейн ЛТД»

    1 рекламне агенство:

    • Тов «Гугл»

    1 футбольний клуб:

    • Прат «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)»

    1 фармацевтичний завод:

    • Пат «Фармак»

    1 нафтопереробна компанія:

    • Пат «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»

    1 поліграфічний комбінат:

    • ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»

    2 хед-офіси (головні управління):

    • Пат «НАК «Нафтогаз України»
    • ТОВ «Дтек «Нафтогаз»

    1 підприємство сфери водопостачання:

    • Пат «Акціонерна компанія «Київводоканал»

    1 підприємство сфери будівництва:

    • Прат «Природні ресурси» 

    Топ-10 найбільших платників

    • Пат «Укргазвидобування» – 50,4 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 38,1 млрд грн);
    • Прат «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» – 14,1 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 11,1 млрд грн);
    • Прат «Філіп Морріс Україна» – 13,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 11,7 млрд грн);
    • Пат «НАК «Нафтогаз України» – 11,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 16,1 млрд грн);
    • Пат«Укpнaфта» – 10,4 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 8,2 млрд грн);
    • Пат «Джей Ті Інтернешнл Україна» – 9,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 7,6 млрд грн);
    • Пат «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»  – 8,7 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 5,5 млрд грн);
    • ДП «НАЕК «Енергоатом» – 8,7 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 5,6 млрд грн);
    • Пат «Укртрансгаз» – 7,8 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 6,5 млрд грн);
    • Прат «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»  –7,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 6,2 млрд грн);
    infg
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    Нагадаємо, у 2017 році українці сплатили понад 15 мільярдів військового збору

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