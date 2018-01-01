Оприлюднено список зі 100 найбільших платників податків в Україні
- Вчора, 22:05
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Розсилка
Загалом по Україні за підсумками 2017 року платниками Офісу великих платників забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн
Офіс великих платників податків оприлюднив список топ-100 найбільших платників податків за підсумками 2017 року, які заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків, або 70% всіх відрахувань великих підприємств, що обслуговуються в Офісі.
«За підсумками 12 місяців 2017 року платниками Офісу забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн: Дніпро – 35,4 млрд грн, Запоріжжя – 16,4 млрд грн, Львів – 10,8 млрд грн, Одеса – 11,8 млрд грн, Харків – 22,1 млрд грн, Київ – 258,4 млрд грн. Це на 95 млрд більше, ніж торік», - йдеться у повідомленні на сайті Офісу великих платників податків.
Топ-100
16 компаній добувної сфери:
- Прат «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»
- пат «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
- прат «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»
- пат «Криворізький залізорудний комбінат»
- прат «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
- прат «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»
- ПЗІІ у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»
- прат «Дтек Павлоградвугілля»
- пат «Шахтоуправління «Покровське»
- пат «Укргазвидобування»
- прат «нафтогазвидобування»
- прат «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»
- тов «Куб-газ»
- пат «Укpнaфта»
- спільне підприємство «Полтавська газонафтова компанія»
- дп «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»
12 компаній енергетичного сектору:
- Дп «НАЕК «Енергоатом»
- тов «Дтек «Східенерго»
- пат «Центренерго»
- пат «Дтек «Дніпроенерго»
- пат «Дтек «Західенерго»
- пат «Укргідроенерго»
- пат «Київенерго»
- пат «Донбасенерго»
- дп «НАЕК «Укренерго»
- пат «ЕК «Одесаобленерго»
- пат «Дтек Дніпрообленерго»
- дп «Енергоринок»
13 підприємств транспортної галузі:
- Тов «Нова пошта»
- тов «Лем транс»
- пат «Українська залізниця»
- регіональна філія «Одеська залізниця»
- пат «Українська залізниця»
- дтго «Південно-західна залізниця»
- дп «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
- дп «Адміністрація морських портів України»
- дп «Морський торговельний порт «Южний»
- дп «Маріупольський морський торговельний пор»
- тов «Логістик юніон» ПАТ «Укртрансгаз»
- пат «Укртранснафта» українське ДП «Укрхімтрансаміак»
9 фірм, що займаються виробництвом міцних спиртних напоїв:
- Тов «Національна горілчана компанія»
- тов «Українська дистрибуційна компанія»
- тов «ЛВН Лімітед»
- тов «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»
- тов «Атлантіс» ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
- пат «Карлсберг Україна»
- пат «Сан Інбев Україна»
- пат «Оболонь»
9 металургійних компаній:
- Пат «Арселорміттал Кривий Ріг»
- пат «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»
- пат «Нікопольський завод феросплавів»
- прат «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»
- прат «Металургійний комбінат «Азовсталь»
- тов «Металургійний завод «Дніпросталь»
- пат «Дніпровський металургійний комбінат»
- пат «Запорізький завод феросплавів»
- пат «Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод»
2 машинобудівних заводи:
- Пат «Турбоатом»
- Пат «Мотор Січ»
9 банків:
- Пат комерційний банк «Приватбанк»
- пат «Райффайзен банк Аваль»
- пат «Альфа-банк»
- пат «Укрсоцбанк»
- пат «Державний Ощадний банк України»
- пат «Державний Експортно-імпортний банк України»
- пат Акціонерний банк «Укргазбанк»
- пат «Креді Агріколь банк»
- пат «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
5 компаній, які займаються виробництвом та торгівлею тютюнових виробів:
- Прат «А/Т тютюнова компанія «ВАТ Прилуки»
- прат «Філіп Морріс Україна»
- пат «Джей Ті Інтернешнл Україна»
- прат «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
- тов «Тедіс Україна»
4 компанії сфери зв’язку:
- Прат «Київстар»
- прат «МТС Україна»
- пат «Укртелеком»
- тов «Лайфселл»
3 підприємства оптової торгівлі:
- Тов «Дтек Трейдінг»
- тов «Еенерго-сервісна компанія «Еско-північ»
- тов «Монсанто Україна»
4 підприємства роздрібної торгівлі:
- Тов «АТБ-Маркет»
- тов «Епіцентр К»
- тов «Метро кеш енд кері Україна»
- тов «Ашан Україна гіпермаркет»
1 автосалон:
- ПЗІІ «Тойота-Україна»
2 агропідприємства:
- Тов «Вінницька птахофабрика»
- прат «Миронівська птахофабрика»
1 підприємство харчової промисловості:
- Дп «Кондитерська корпорація «Рошен»
1 ресторан:
- ПЗІІ «Макдональдз Юкрейн ЛТД»
1 рекламне агенство:
- Тов «Гугл»
1 футбольний клуб:
- Прат «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)»
1 фармацевтичний завод:
- Пат «Фармак»
1 нафтопереробна компанія:
- Пат «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»
1 поліграфічний комбінат:
- ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»
2 хед-офіси (головні управління):
- Пат «НАК «Нафтогаз України»
- ТОВ «Дтек «Нафтогаз»
1 підприємство сфери водопостачання:
- Пат «Акціонерна компанія «Київводоканал»
1 підприємство сфери будівництва:
- Прат «Природні ресурси»
Топ-10 найбільших платників
- Пат «Укргазвидобування» – 50,4 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 38,1 млрд грн);
- Прат «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» – 14,1 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 11,1 млрд грн);
- Прат «Філіп Морріс Україна» – 13,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 11,7 млрд грн);
- Пат «НАК «Нафтогаз України» – 11,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 16,1 млрд грн);
- Пат«Укpнaфта» – 10,4 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 8,2 млрд грн);
- Пат «Джей Ті Інтернешнл Україна» – 9,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 7,6 млрд грн);
- Пат «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» – 8,7 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 5,5 млрд грн);
- ДП «НАЕК «Енергоатом» – 8,7 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 5,6 млрд грн);
- Пат «Укртрансгаз» – 7,8 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 6,5 млрд грн);
- Прат «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» –7,5 млрд грн, (12 місяців 2016 року – 6,2 млрд грн);
Нагадаємо, у 2017 році українці сплатили понад 15 мільярдів військового збору