У поліції заявили, що обшукали квартиру шоумена Мухарського через наркотики



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В ніч на 13 грудня в квартиру шоумена і співака Антіна Мухарського увірвалися правоохоронці та провели обшук

Під час обшуку силовики вилучили комп’ютерну техніку, сімкартки, банківські картки та телефони

Обшук у помешканні, яке Антін Мухарський здавав в оренду, відбувся у рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У поліції наголосили, що обшуки у квартирі Антіна Мухарського не пов’язані із розслідуванням вбивства Павла Шеремета.

«Слідчі Кропивницького відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Встановлено, що група осіб організувала Інтернет-магазини в одному із популярних меседжерів, за допомогою яких здійснювала збут вказаних речовин шляхом «закладок». При цьому поліцейські з’ясували, що до адміністрування цих груп причетні особи, які мешкають у Києві»,- йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що на підставі ухвали слідчого судді кропивницькі правоохоронці провели обшук квартири, що розташована на Подолі у Києві, яку винаймали фігуранти вказаного провадження (володільцем квартири є Антін Мухарський).

«У результаті із помешкання вилучили комп’ютерну техніку, сімкартки, банківські картки та телефони, які могли використовуватися у злочинній діяльності. Призначені експертизи», – додали у поліції.

Нагадаємо, 13 грудня український актор і шоумен Антін Мухарський заявив про обшуки в його київській квартирі, яку здає орендарям.

Зазначимо, що Мухарський 12 грудня жорстко висловився на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів.

Як повідомлялось, слідчі обшукали помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

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