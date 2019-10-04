На Київщині затримано поліцейського за вимагання хабара (фото)



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Затримання поліцейського відбулося на Вокзальній площі міста Фастів Фото: Прокуратура Києва

Інспектор патрульної поліції вимагав хабар за повернення громадянину посвідчення водія

Прокуратурою Києва спільно зі Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань на одержанні неправомірної вигоди затримано інспектора сектора реагування патрульної поліції Фастівського відділення поліції у Київській області.

Інспектор вимагав від громадянина 15 тисяч гривень за повернення посвідчення водія, раніше вилученого в межах адміністративних матеріалів про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Затримання поліцейського відбулося на Вокзальній площі міста Фастів Київської області після передачі останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5000 гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому правоохоронцю про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці затримали на хабарі приватного виконавця.

Раніше співробітники прокуратури Києва спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань та поліцією викрили на хабарництві слідчого Печерського управління поліції ГУ НП в Києві.