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    У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік

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    У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік
    Фото: пресцентр СБУ

    Київський конвертаційний центр відмивав великі гроші, зокрема з державних підприємств

    У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд грн на рік. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.

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    Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна.

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    У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік
    У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік
    У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік
    У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік
    У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру з оборотом 1 млрд грн на рік
    Фото: пресцентр СБУ

    Крім того вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

    Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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