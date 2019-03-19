Організатори міжнародної фінансової піраміди виманили у людей понад 340 млн грн



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Фото: ssu.gov.ua

Функціонування Forex Trend Limіted завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі.

За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 млн грн.

Фінансові ресурси «виводились» зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу.

Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

За результатами проведення слідчих дій співробітники СБУ вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.