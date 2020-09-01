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    Кримінал

    Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry оголосили підозру

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    Діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості людей з найменш соціально захищених прошарків суспільства - Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry оголосили підозру
    Діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості людей з найменш соціально захищених прошарків суспільства

    Учасники злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, - Офіс генпрокурора

    Організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні грошей.

    За даними Офісу генпрокурора, фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

    Зазначається, що учасники злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, у подальшому вони заволодівали цими коштами в шахрайський спосіб.

    «Діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності», - йдеться в повідомленні.

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

    Керував проєктом B2B Jewelry вінницький ювелір Микола Гонта.

    Максимально можливе покарання за цими статтями позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

    Йдеться про заблоковану СБУ мережу B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото з проведення операції силовиків.

    За час функціонування фінансової піраміди організатори з метою відмивання коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.

    За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.

    27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та Одесі.

    Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

    Раніше НКЦПФР зробила попередження інвесторам скандального проєкту B2B Jewelry.

    Як повідомлялося 28 серпня, вкладниця піраміди B2B Jewelry порізала собі вени прямо в офісі компанії (відео).

    СБУ суд шахрайство майно
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