Які переваги картки киянина та як її отримати: роз’яснення столичної влади

Картка киянина є платіжною карткою та матеріальним носієм персональних даних

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації розповів про можливості картки киянина та роз’яснив, як її можна отримати. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Картка киянина – це іменна багатофункціональна електронна пластикова картка, запроваджена в Києві. Вона одночасно є платіжною карткою та матеріальним носієм персональних даних утримувача карти.

Які переваги надає картка киянина?

За допомогою картки киянина можна:

зі знижкою купувати ліки в комунальних аптеках;

без комісії оплачувати комунальні платежі на сайті;

проходити ідентифікацію на міських електронних сервісах.

Хто може отримати картку киянина?

Детальніше про те, хто може отримати картку киянина, розповіли на сторінці КП «ГІОЦ» у Facebook:

зареєстровані або офіційно працевлаштовані особи в Києві;

учні та студенти київських навчальних закладів (або їх батьки чи опікуни);

особи, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації;

вимушені переселенці з зони АТО й окупованого Криму.

«Така картка є іменною та має фотографію, тож сторонні не мають права користуватися нею», – йдеться у повідомленні.

Як оформити картку киянина?

Щоб отримати картку киянина, потрібно прийти в одне з відділень Ощадбанку в Києві чи будь-якому іншому населенному пункті України.

З собою потрібно мати такі документи:

паспорт або документ, що його замінює;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує пільговий статус (для киян-пільговиків);

довідку про працевлаштування в організації, що зареєстрована у Києві (для киян-пільговиків);

кольорове фото 3x4 (якщо відсутнє якісне фото, вклеєне у паспорт).

Після оформлення заяви на отримання картки киянина у відділення Ощадбанку потрібно буде почекати, доки її привезуть до відділення. У Донецькі та Луганські області картку доставляють до 30 днів, а в інші області (включно з Києвом) – до 14 днів. Після цього можна прийти та отримати свою картку у відділенні банку.

Скільки коштує картка киянина?

Оформлення картки відбувається безкоштовно. Для пільгових категорій населення обслуговування картки також відбувається безкоштовно, з усіх інших за обслуговування картки стягується сума 120 грн на рік. Перша оплата відбувається через рік після користування карткою.

Право на пільги під час отримання картки киянина мають:

ветерани війни;

ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;

діти війни;

ветерани праці;

пенсіонери, особи з інвалідністю;

реабілітовані особи — пенсіонери;

жертви нацистських переслідувань;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

багатодітні батьки;

непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;

непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або пенсіонерами, які досягли 80-річного віку та отримують компенсаційну виплату;

учасники антитерористичної операції.

Поповнити картку киянина можна в терміналах, касах метро, на сайті КП «ГІОЦ» чи EasyPay.

Раніше повідомлялося, що в Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.