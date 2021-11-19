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    Які переваги картки киянина та як її отримати: роз’яснення столичної влади

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    Отримати картку киянина можна в Ощадбанку - Які переваги картки киянина та як її отримати: роз’яснення столичної влади
    Отримати картку киянина можна в Ощадбанку
    фото з відкритих джерел

    Картка киянина є платіжною карткою та матеріальним носієм персональних даних

    Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації розповів про можливості картки киянина та роз’яснив, як її можна отримати. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Картка киянина – це іменна багатофункціональна електронна пластикова картка, запроваджена в Києві. Вона одночасно є платіжною карткою та матеріальним носієм персональних даних утримувача карти.

    Які переваги надає картка киянина?

    За допомогою картки киянина можна:

    • зі знижкою купувати ліки в комунальних аптеках;
    • без комісії оплачувати комунальні платежі на сайті;
    • проходити ідентифікацію на міських електронних сервісах.

    Хто може отримати картку киянина?

    Детальніше про те, хто може отримати картку киянина, розповіли на сторінці КП «ГІОЦ» у Facebook:

    • зареєстровані або офіційно працевлаштовані особи в Києві;
    • учні та студенти київських навчальних закладів (або їх батьки чи опікуни);
    • особи, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації;
    • вимушені переселенці з зони АТО й окупованого Криму.

    «Така картка є іменною та має фотографію, тож сторонні не мають права користуватися нею», – йдеться у повідомленні.

    Як оформити картку киянина?

    Щоб отримати картку киянина, потрібно прийти в одне з відділень Ощадбанку в Києві чи будь-якому іншому населенному пункті України.

    З собою потрібно мати такі документи:

    • паспорт або документ, що його замінює;
    • ідентифікаційний номер;
    • документ, що підтверджує пільговий статус (для киян-пільговиків);
    • довідку про працевлаштування в організації, що зареєстрована у Києві (для киян-пільговиків);
    • кольорове фото 3x4 (якщо відсутнє якісне фото, вклеєне у паспорт).

    Після оформлення заяви на отримання картки киянина у відділення Ощадбанку потрібно буде почекати, доки її привезуть до відділення. У Донецькі та Луганські області картку доставляють до 30 днів, а в інші області (включно з Києвом) – до 14 днів. Після цього можна прийти та отримати свою картку у відділенні банку.

    Скільки коштує картка киянина?

    Оформлення картки відбувається безкоштовно. Для пільгових категорій населення обслуговування картки також відбувається безкоштовно, з усіх інших за обслуговування картки стягується сума 120 грн на рік. Перша оплата відбувається через рік після користування карткою.

    Право на пільги під час отримання картки киянина мають:

    • ветерани війни;
    • ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;
    • діти війни;
    • ветерани праці;
    • пенсіонери, особи з інвалідністю;
    • реабілітовані особи — пенсіонери;
    • жертви нацистських переслідувань;
    • ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;
    • багатодітні батьки;
    • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;
    • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або пенсіонерами, які досягли 80-річного віку та отримують компенсаційну виплату;
    • учасники антитерористичної операції.

    Поповнити картку киянина можна в терміналах, касах метро, на сайті КП «ГІОЦ» чи EasyPay.

    Раніше повідомлялося, що в Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн.

    17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

    Теги: Київ документи КМДА кияни населення
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    Які переваги картки киянина та як її отримати: роз’яснення столичної влади