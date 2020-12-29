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    Події в Україні

    Вперше за 29 років українські військові отримають вітчизняні літаки

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    Вперше за 29 років українські військові отримають вітчизняні літаки
    Фото: Офіс Президента України

    Ан-178-100Р – перший український військово-транспортний літак із турбореактивними двигунами

    Antonov Company та Міністерство оборони України уклали історичний контракт щодо постачання трьох Ан-178. Уперше за 29 років українські військові отримають нові вітчизняні літаки.

    Ан-178-100Р – перший український військово-транспортний літак із турбореактивними двигунами, що в майбутньому має прийти на зміну Ан-26, якими здебільшого оснащено Збройні Сили України. Контракт на три літаки під держгарантії – це перше держзамовлення на будівництво вітчизняних повітряних транспортників для ЗСУ. На початку грудня поточного року Кабінет Міністрів України дозволив Міноборони авансувати цю угоду. Раніше договір на постачання Ан-178 був підписаний із закордонним замовником.

    Літак Ан-178 призначений для доставки особового складу й легкої техніки, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів. В умовах надзвичайних ситуацій він може використовуватися для евакуації населення з зони стихійного лиха, транспортування поранених, десантування рятувальних команд тощо.

    Повітряне судно може сідати та злітати з будь-яких аеродромів і має вантажопідйомність до 18 тонн. Максимальна крейсерська швидкість машини становить 825 км/год, максимальна висота польоту – понад 12 км, а його максимальна дальність – близько 5 тис. км. Літак оснащений двома вітчизняними турбореактивними двигунами Д-436-148ФМ, створеними ВАТ «Мотор Січ» та ДП «Івченко Прогрес», яке входить до складу «Укроборонпрому».

    Поставка першого серійного літака буде виконана після завершення сертифікаційних випробувань та отримання Сертифікату типу на літак Ан-178-100Р та планується на 2023р.

    Теги: зброя Міноборони літак
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