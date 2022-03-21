Олігархи у розпачі. Європа перекриває грошові потоки багатих росіян (відео)

Дороговартісну яхту російського олігарха Мельниченка вже арештували в Італії

Дороговартісну яхту російського олігарха Мельниченка вже арештували в Італії

Деякі експерти вважають, що офіційна влада могла бути й жорсткіше

Найзаможніші росіяни починають сповна відчувати наслідки військового вторгнення їх держави до України.

Як повідомляє DW, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа вживає безпрецедентні санкційні заходи щодо активів російських олігархів.

Ті рясно відмивали гроші через європейські лазівки. Тепер цей кран їм перекрили.

Британський парламент нарешті взявся за закон, покликаний зупинити потік брудних російських грошей, через економіку королівства.

Однак критики закидають, що робиться недостатньо.

«Насамперед, я хотів би щоб сто олігархів потрапили до списку санкцій і їх майно було би заараштовано. По-друге, я хотів, аби були знайдені та заморожені їх активи і по-третє, я хочу, аби всі російські банки були відключені від SWIFT», − заявив голова фонду Hermitage Capital, Білл Браудер.

«Одного лише закону недостатньо. Він повинен реально працювати. А для цього його потрібно добре профінансувати», − вважає представниця Королівського інституту об'єднаних служб, Марія Ніццеро.

За її словами, національне агенство боротьби зі злочинність, навпаки, недоотримує грошей ось уже десятки років.

Нагадаємо, розкішну яхту Медведчука заарештувала поліція Хорватії – ЗМІ.

Нещодавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха. А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.

Раніше Італія заблокувала мегаяхту ще одного російського олігарха.

Кілька днів тому журналісти знайшли «золотий вагон» Медведчука. На території маєтку кума Путіна розташований справжній залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан.

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