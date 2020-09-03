Канада: організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності



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Олексія Навального отруїли речовиною з групи «Новачок»

Глава МЗС Канади наголосив, що «використання хімічної зброї є огидним та обурливим»

Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань закликав покарати відповідальних за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Канада рішуче засуджує напад на Олексія Навального, якого отруїли нервово-паралітичною речовиною. Російська влада повинна пояснити, що трапилося й відповідальні за це мають бути притягнені до відповідальності», — наголосив Шампань.

Він додав, що «використання хімічної зброї є огидним та обурливим».

Le Canada condamne fermement l’attaque contre Alexey @navalny, qui a été empoisonné par un agent neurotoxique chimique.



Les autorités russes doivent fournir des explications et les responsables doivent être punis.



L’utilisation d’armes chimiques est méprisable et odieuse. pic.twitter.com/wlwqLqrlz3 — François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) September 2, 2020

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у Росії пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи РФ.

Як відомо, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

Раніше стало відомо, що Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального.

У берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.